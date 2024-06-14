Жителей района Ростовской области обеспечат электричеством через резервные источники

Энергетики переводят на передвижные резервные источники электроснабжения отключенных в результате нарушения работы подстанции в Морозовском районе Ростовской области потребителей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте связей с общественностью и СМИ ПАО "Россети Юг".

"В результате внешнего воздействия на подстанцию в Морозовском районе Ростовской области на энергообъекте произошло технологическое нарушение. Энергетики филиала "Ростовэнерго" незамедлительно приступили к замене и ремонту поврежденного оборудования. На время проведения работ большая часть потребителей будет обеспечена электроэнергией при помощи передвижных резервных источников электроснабжения", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что ночью в пятницу силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории региона. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет, последствия на земле уточняются. В результате атаки несколько населенных пунктов Морозовского района Ростовской области оказались без электричества, потребителей переводили на энергоснабжение по резервной схеме.

ПАО "Россети Юг" осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии.