Марат Хуснуллин: В Запорожской и Херсонской областях отремонтировали 135 км автодорог, ведущих на курорты юга России

К началу сезона летних отпусков в связи с увеличением объёма туристического трафика завершена укладка асфальта на участках автотрасс общей протяжённостью более 135 км, которые пролегают по территории Запорожской и Херсонской областей. Они ведут к побережью Азовского моря и на курорты Крыма. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Развитие различных отраслей экономики нашей страны напрямую связано с качеством дорожной инфраструктуры. Это касается и туристической сферы, где стоит задача обеспечить транспортную доступность российских курортов для реализации их рекреационного потенциала. Так, в Херсонской области обновили более 100 км асфальта на альтернативной подъездной автодороге к Крыму через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Это позволяет разгрузить АПП Джанкой, через который ранее шёл основной поток транспорта», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что также специалисты госкомпании «Автодор» завершили укладку асфальтобетона на 35 км автомобильной трассы между городами Пологи и Бердянск. Она входит в опорную сеть Запорожской области: пересекает основную магистраль вдоль Азовского моря – Р-280 «Новороссия», обеспечивая бесперебойный проезд к населённым пунктам на побережье.