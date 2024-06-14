На стройплощадке Ленинградской АЭС досрочно завершено устройство котлована под здание реактора энергоблока №8

Первый этап строительных работ на ключевом объекте атомной станции выполнен с опережением графика на две недели.

При эксплуатации атомной станции именно из здания реактора запустится вся цепочка производства главного продукта - электроэнергии. Генеральному подрядчику строительства новой очереди Ленинградской АЭС - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» удалось завершить земляные работы на этом важном участке на 2 недели раньше срока.

«Большую роль сыграло чёткое планирование производства, достаточное количество спецтехники на площадке и высокая мотивация и дисциплинированность строителей и инженеров. Помогла и сухая погода, которая много недель стояла в наших краях. Работая без простоев, в круглосуточном режиме, сегодня мы вышли на проектную отметку выемки грунта -15,85 метров. Планируем и дальше не сбавлять темпов», - отметил Константин Худяков, директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

За 5 лет строителям предстоит возвести здание высотой почти 70 метров и смонтировать в нем реактор, парогенераторы, главный циркуляционный трубопровод, «ловушку расплава» и т.д.

Сегодня они занимаются устройством пластового дренажа площадки под будущее здание реактора. На следующих этапах они выполнят «подбетонку», молниезащиту и гидроизоляцию участка, с тем чтобы уже в октябре этого года приступить к армированию его фундамента и подготовиться к первой ключевой операции - бетонированию.

«Дорожная карта производства работ предусматривает заливку первого кубометра бетона в фундамент здания реактора 8-го энергоблока в 2025 году. Прорабатывается возможность досрочного выполнения данных работ. Хороший старт на этапе подготовки фундамента позволит сократить сроки сооружения здания реактора в целом. Практически одновременно с ним будут возводиться и другие объекты ядерного острова - здание управления, здание безопасности, здание ядерного обслуживания, паровая камера и другие, а также здания турбинного острова и здания общестанционного назначения. Ввод блока №8 в эксплуатацию запланирован на 2032 год. Но все вместе - атомщики, проектировщики, строители, поставщики оборудования и наладчики - мы ставим перед собой амбициозную задачу выполнить поставленное перед нами государством задание досрочно», - пояснил Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также сооружение и ввод в эксплуатацию новой очереди атомной станции создаст рабочие места для почти двух тысяч человек.