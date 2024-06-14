Пять зарядных станций для электромобилей планируют открыть в 2024г в Тамбовской области

Сеть электрозарядных станций для автомобилей планируют расширить в Тамбовской области в текущем году, сообщила пресс-служба облправительства.

Реализация проекта будет обеспечена за счет участия в инициативе социально-экономического развития РФ "Электромобиль и водородный автомобиль". На расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей в текущем году для региона предусмотрена субсидия из федерального бюджета на сумму 12,6 млн рублей. Дополнительно регион выделит еще 1,2 млн рублей на условиях софинансирования.

Средства выделят инвесторам на компенсацию части затрат на обустройство станции и техприсоединение. Ожидается, что новые станции будут "быстрыми", то есть позволят заряжать автомобиль в зависимости от мощности за 1-1,5 часа. Их разместят на территории популярных мест общественного питания или крупных магазинов в Тамбове.

"Количество электромобилей в нашем регионе продолжает увеличиваться, поэтому расширение сети зарядных станций - необходимость. У такого транспорта есть масса преимуществ: экологическая безопасность, экономичность и меньший уровень шума", - приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

В настоящее время в регионе зарегистрировано около 100 электромобилей, полгода назад их было 50. В области действует 5 электрозарядных станций, из которых две "быстрые" и три "медленные", где время зарядки занимает от 2 до 8 часов.