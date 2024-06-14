"Россети Кубань" подготовили к пиковым нагрузкам 30 высоковольтных ЛЭП в краснодарском энергорайоне

час назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Кубань
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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» повысили надежность работы 30 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35 и 110 кВ. Общая протяженность отремонтированных ЛЭП составила 228 км. Энергообъекты участвуют в системе электроснабжения потребителей Краснодара, Горячего Ключа, Северского и Динского районов Краснодарского края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея. Энергетики заменили на линиях электропередачи 14 дефектных опор и более 4,3 тыс. устаревших изоляторов.  

На ЛЭП 110 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Южная» и «Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная» специалисты заменили 11,4 км старого провода на современный высокотемпературный. Он устойчив к нагреванию, выдерживает более высокую токовую нагрузку. Благодаря специальному сплаву, высокотемпературный провод вдвое увеличивает пропускную способность линии электропередачи и способствует повышению надежности электроснабжения потребителей. Чтобы снизить вероятность возникновения технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода, специалисты расчистили 56 га охранной зоны ЛЭП.

Плановый ремонт воздушных линий электропередачи включает комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик. Объем работ определяется по результатам предшествующих осмотров и измерений. Качественное выполнение ремонта и технического обслуживания, а также профилактические испытания оборудования – гарантия надежной и безопасной работы энергообъектов в период пиковых нагрузок.

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