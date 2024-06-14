"Россети Кубань" завершили капитальный ремонт ЛЭП в селе Головинка города Сочи

Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в селе Головинка Лазаревского района города Сочи. Общая протяженность ЛЭП составляет порядка трех километров. Комплексное техническое переоснащение энергообъекта позволит повысить качество и надежность электроснабжения двух тысяч сельских жителей и гостей курортного населенного пункта на черноморском побережье Кубани.

В селе Головинка заменено порядка 50 устаревших опор на современные железобетонные. Кроме того, энергетики смонтировали более трех километров самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Всего в рамках ремонтной кампании в 2024 году специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» планируют отремонтировать почти 250 км линий электропередачи и высоковольтного оборудования на 38 подстанциях 110 кВ, а также расчистить более 490 га трасс ЛЭП сочинского энергорайона.