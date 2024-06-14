"Россети Московский регион" обновят 50 трансформаторных подстанций в Сергиево-Посадском городском округе

Специалисты Сергиево-Посадского района электрических сетей (РЭС) северного филиала компании «Россети Московский регион» заменили мачтовую трансформаторную подстанцию (МТП) 160 кВА на киосковую трансформаторную подстанцию (КТПК) 400 кВа в поселке Мостовик. За счет увеличения трансформаторной мощности энергетики обеспечат выдачу 300 кВт мощности ледовому катку, который реконструируется в Мостовике.

Мачтовую трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА заменили на киосковую 400 кВА в городе Краснозаводске. В селе Абрамцево также с увеличением мощности со 160 на 250 кВА заменили трансформатор, в деревне Уголки - с 63 кВА на 100 кВА. Результатом обновления трансформаторных подстанций станет повышение надежности электроснабжения более тысячи жителей Сергиево-Посадского г.о.

Всего в рамках ремонтной программы в 2024 году в Сергиево-Посадском г.о. энергетики «Россети Московский регион» реконструируют более 50 трансформаторных подстанций различного класса напряжения.