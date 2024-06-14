"Россети" модернизировали подстанцию в Хабаровском крае, от которой зависит электроснабжение портовой зоны Ванино

На самой восточной подстанции Группы «Россети» – 220 кВ «Ванино» – установлены новые коммутационные устройства российского производства. Проект позволил повысить надежность электроснабжения 86 тыс. жителей, объектов портовой инфраструктуры Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока смонтировали на объекте 18 разъединителей и восемь элегазовых выключателей 35 кВ, пришедших на смену маслонаполненным аппаратам. Стоимость работ составила более 165 млн рублей.

Обновлен весь парк коммутационного оборудования, поскольку ранее на открытых распредустройствах 110 кВ и 220 кВ уже были внедрены элегазовые выключатели. Они просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет.

Выключатели и разъединители предназначены для разрыва электрической цепи при ремонтах или ликвидации технологических нарушений. Учитывая неустойчивый пучинистый грунт, новые устройства разместили на прочные лежневые фундаменты.

Подстанция 220 кВ «Ванино» мощностью 330 МВА – ключевой элемент схемы электроснабжения портовой зоны. Среди крупных промышленных потребителей – объекты железнодорожной инфраструктуры, предприятия «ВаниноТрансУголь», «Нью Форест Про», «Трансбункер-Ванино».