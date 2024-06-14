В районе Комаровский г. Тюмени стартовало строительство новых улиц

Развитие нового района Комаровский в Тюмени ведется благодаря привлечению средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Так, в апреле 2024 года в городе стартовало строительство магистральной шестиполосной улицы Фармана Салманова и внутриквартальных улиц № 1-4 общей протяженностью 3,4 км. Завершить работы планируется уже в 2025 году.

«Минстрой России уделяет большое внимание улучшению качества жизни граждан и повышению их комфорта проживания. Федеральный проект «Инфраструктурное меню» направлен на реализацию этих приоритетных задач. Среди примеров успешного применения средств ИБК– поддержка Тюменской области в строительстве новых улиц в районе Комаровский. Эти объекты существенно улучшат транспортную доступность и создадут благоприятные условия для дальнейшего развития жилья, а также социальных и культурных объектов», – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Строительство 1,4 км улицы Фармана Салманова, а также 2 км внутриквартальных улиц № 1-4 включают в себя, помимо асфальтирования дорог, переустройство сетей водоснабжения и кабельной канализации, обустройство пешеходных тротуаров с ограждением от проезжей части, велодорожек и стоянок, остановочных павильонов и светофоров, строительство сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения и озеленение.

Сети дождевой канализации прокладываются открытым способом. Сбор и отвод поверхностных вод с проезжей части будет обеспечиваться продольными и поперечными уклонами со сбросом в дождеприёмные колодцы.

В целях обеспечения безопасности и организации движения на новых дорогах проектной документацией предусмотрена установка пешеходного ограждения, новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

«Сегодня под контролем РосСтройКонтроля в Комаровском районе Тюмени ведутся подготовительные работы, устройство траншей, подстилающего слоя под укладку трубы и железобетонных колодцев дождевой канализации. Это не первый объект, который реализуется в Тюмени при участии наших специалистов и с привлечением средств ИБК. В настоящее время инспекторы РосСтройКонтроля также задействованы в строительстве транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш», улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, новой дороги в Тюменской слободе и на улице Евгения Войнова, а также достройке развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы», – отметил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Куратором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает Минстрой России, оператором ППК «Фонд развития территорий».