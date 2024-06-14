В районе Комаровский г. Тюмени стартовало строительство новых улиц
Развитие нового района Комаровский в Тюмени ведется благодаря привлечению средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Так, в апреле 2024 года в городе стартовало строительство магистральной шестиполосной улицы Фармана Салманова и внутриквартальных улиц № 1-4 общей протяженностью 3,4 км. Завершить работы планируется уже в 2025 году.
«Минстрой России уделяет большое внимание улучшению качества жизни граждан и повышению их комфорта проживания. Федеральный проект «Инфраструктурное меню» направлен на реализацию этих приоритетных задач. Среди примеров успешного применения средств ИБК– поддержка Тюменской области в строительстве новых улиц в районе Комаровский. Эти объекты существенно улучшат транспортную доступность и создадут благоприятные условия для дальнейшего развития жилья, а также социальных и культурных объектов», – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
Строительство 1,4 км улицы Фармана Салманова, а также 2 км внутриквартальных улиц № 1-4 включают в себя, помимо асфальтирования дорог, переустройство сетей водоснабжения и кабельной канализации, обустройство пешеходных тротуаров с ограждением от проезжей части, велодорожек и стоянок, остановочных павильонов и светофоров, строительство сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения и озеленение.
Сети дождевой канализации прокладываются открытым способом. Сбор и отвод поверхностных вод с проезжей части будет обеспечиваться продольными и поперечными уклонами со сбросом в дождеприёмные колодцы.
В целях обеспечения безопасности и организации движения на новых дорогах проектной документацией предусмотрена установка пешеходного ограждения, новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.
«Сегодня под контролем РосСтройКонтроля в Комаровском районе Тюмени ведутся подготовительные работы, устройство траншей, подстилающего слоя под укладку трубы и железобетонных колодцев дождевой канализации. Это не первый объект, который реализуется в Тюмени при участии наших специалистов и с привлечением средств ИБК. В настоящее время инспекторы РосСтройКонтроля также задействованы в строительстве транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш», улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, новой дороги в Тюменской слободе и на улице Евгения Войнова, а также достройке развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы», – отметил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.
Куратором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает Минстрой России, оператором ППК «Фонд развития территорий».
«Строительство двух дорог в Тюмени входит в состав масштабной работы по инфраструктурному развитию региона. Всего с привлечением средств ИБК в области предусмотрено строительство шести объектов дорожной и социальной инфраструктуры, два из которых уже введены в Тюмени - школа на 1200 мест и участок дороги в жилом районе по улице Калинина. Работа по инфраструктурному обновлению территорий дает серьезный социально-экономический эффект. Так, благодаря проектам за счет ИБК в регионе построено почти 760 тыс. кв. м. жилья, создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест, а также привлечено около 33 млрд рублей внебюджетных средств», – сказал Генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.