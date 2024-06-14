За три года устроено и обновлено освещение на 82 км улично-дорожной сети Мариуполя
14 июн. 2024, 17:15:12
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Госкомпания «Автодор» завершила устройство освещения улиц Мариуполя. В общей сложности за три года было устроено и обновлено освещение на 82 км улично-дорожной сети Мариуполя в Донецкой Народной Республике.
В этом году специалистами Госкомпании «Автодор» в Мариуполе было заменено дорожное покрытие на более 17 км улиц, установлено почти 1,5 тысячи дорожных знаков, нанесена разметка, устроено новое освещение. Эти меры позволят повысить безопасность дорожного движения в данном промышленном центре Донецкой Народной Республики.
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