За три года устроено и обновлено освещение на 82 км улично-дорожной сети Мариуполя

Госкомпания «Автодор» завершила устройство освещения улиц Мариуполя. В общей сложности за три года было устроено и обновлено освещение на 82 км улично-дорожной сети Мариуполя в Донецкой Народной Республике.

В этом году специалистами Госкомпании «Автодор» в Мариуполе было заменено дорожное покрытие на более 17 км улиц, установлено почти 1,5 тысячи дорожных знаков, нанесена разметка, устроено новое освещение. Эти меры позволят повысить безопасность дорожного движения в данном промышленном центре Донецкой Народной Республики.