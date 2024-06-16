Зрелый кабельный бизнес. "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" отпраздновал свой 10-летний юбилей большим концертом

Вчера прошел торжественный концерт приуроченный к 10-летию КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Завод собрал сотрудников, друзей и партнеров в большом концертном зале, чтобы вместе отметить первый юбилей компании. В праздничной программе: награды и поздравления, танцевальные номера, видеопоздравления, лазерное шоу и даже концерт популярной певицы "Акула".



Поздравить "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приехал Александр Гусев, руководитель медиахолдинга "РусКабель", который вручил памятную награду в честь 10-летия дружбы. Свое видеопоздравление записал и Президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков, который пожелал ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЮ развиваться и в кабельном и в металлургическом направлении бизнеса.

Среди почетных гостей мероприятия были представители Правительства Орловской области, Президент Торгово-промышленной палаты Орловской области и даже экс-президент республики Калмыкия и руководитель международной шахматной федерации FIDE (FIDE International Chess Federation) Кирсан Илюмнжинов, который анонсировал открытие "шахматного уголка" на предприятии. Инициативы и большая партнерская сеть КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" отмечали по всей стране.

Мероприятие прошло в теплой обстановке, где звучали слова благодарности и вручались памятные награды для сотрудников и партнеров компании.

Руководители компании не только говорили слова благодарности, но и четко обозначили приоритеты развития предприятия. В частности, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ планирует выйти на рынок судового кабеля, а его совместная разработка с МЭИ - провод МИП для быстровозводимых электрических сетей (БЭС) — открывают новые горизонты для развития предприятия. Фактически компания планирует создать новый сегмент рынка кабельной продукции. Ключевым приоритетом названы металлургические проекты компании и развитие новой производственной площадки в Нахабино. Уже в июле на ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЕ будет запущена роторная печь на 6000 тонн в год, а объемы участка производства медных катодов будут увеличиваться, что создаст основу для стабильного сырьевого обеспечения предприятия. Будут продолжены и социальные проекты компании, проекты Фонда Кутенева, а так же реализованы IT и HR-решения.

Праздничный концерт завершился выступлением популярной певицы начала нулевых Акула, которая исполнила свои хиты "Кислотный DJ", "Вот такая Любовь", "А мне все мало", а еще провела интерактив с гостями мероприятия и буквально заставила танцевать всех зрителей.

Вечером для сотрудников и руководителей был организован фуршет и банкет, где общение продолжилось в дружеской обстановке. Для партнеров компании были изготовлены фирменные лимитированные значки "10 лет "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", один из таких значков пополнит экспозицию "Музея кабельной отрасли".



О том, как проходило мероприятия в фоторепортаже RusCable.Ru, а яркие моменты шоу вы можете увидеть в наших клипах, Shorts и в следующем эфире RusCable Live.