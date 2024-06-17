Директор Красноярского РДУ рассказал о мерах по усилению системной надежности энергетического комплекса Республики Тыва

На минувшей неделе в г. Кызыле состоялось заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Тыва, на котором были подведены итоги прохождения отопительного периода 2023 – 2024 гг. и рассмотрены вопросы подготовки региона к прохождению паводка и пожароопасного периода субъектами электроэнергетики Республики Тыва.

В рамках заседания директор Филиала Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) Владимир Райлян выступил с докладом об усилении системной надежности работы энергетического комплекса Республики Тыва и о требованиях к прохождению пожароопасного периода субъектами электроэнергетики.

Руководитель диспетчерского центра обратил внимание на необходимость опережающего развития энергетической инфраструктуры на территории Республики Тыва для последующего технологического присоединения новых потребителей. Планирование инвестиционных проектов без наличия соответствующей энергетической инфраструктуры бесперспективно.

«Для своевременной реализации инвестиционных проектов необходимо сочетание заблаговременного планирования и реагирования на возникающие ситуации, в том числе для сбалансированного развития энергосистемы и определения эффективных решений для каждого проекта», – подчеркнул Владимир Райлян.

Как сообщил директор РДУ, в настоящее время на территории Республики Тыва, в соответствии с Комплексным планом энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах в 2024 – 2025 гг., реализуется ряд мероприятий по развитию электросетевого комплекса. В том числе реконструкция воздушных линий (ВЛ) 220 кВ Ергаки – Туран и Туран – Кызылская с образованием ВЛ 220 кВ Ергаки – Кызылская, строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Туран – Туманная, ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная – Туран; строительство подстанции (ПС) 220 кВ Туманная; реконструкция ПС 220 кВ Кызылская и Туран.

Директор Красноярского РДУ отметил, что развитие электросетевого комплекса Республики Тыва позволит обеспечить освоение месторождения металлических руд «Ак-Суг», развитие Кызылской агломерации и Тоджинского кожууна, а также в целом улучшит надежность электроснабжения центральных, южных и восточных районов республики, включая город Кызыл.