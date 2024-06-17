Эксперты определили, почему разработка ИИ дорогая, несмотря на прибыльность

Спустя 2 года после обретения у искусственного интеллекта (ИИ) популярности, крупнейшие технологические компании (такие как Microsoft, Google, Meta) доказывают, что искусственный интеллект может стать реальным источником дохода, но при этом, это также является огромной денежной ямой.

Сама по себе разработка ИИ требует множество вложений и не факт, что это сможет окупиться. Почему же так происходит?

Эксперты считают, что это связано это с ростом стоимости самой разработки ИИ. 25 апреля акции Meta упали на 16% после сообщения компании о том, что она потратит на искусственный интеллект намного больше, чем планировалось. Многие инвесторы были просто не готовы к непредвиденному росту затрат компании.

При этом, необходимо понимать, что увеличение стоимости разработки ИИ - неизбежность. ИИ становятся все больше. Для создание сложной модели искусственного интеллекта требуется получение большого количества данных, большей вычислительной мощности и более длительного обучения ИИ.

В интервью New York Times, произошедшему в апреле, Дарио Амодей, глава компании Anthropic, которая является конкурентом OpenAI, сообщил, что обучение текущего набора моделей искусственного интеллекта на рынке обходится примерно в 100 миллионов долларов. По его мнению, модели, которые сейчас проходят обучение и выходят в свет, стоят ближе к 1 миллиарду долларов, а модели которые будут выпускаться в 2025 году будут стоить около 5 или 10 миллиардов долларов.

Большая часть этой суммы связана с графическими процессорами, которые могут обрабатывать огромные объемы данных на высоких скоростях. Их высокая стоимость и дефицит влияет на "дороговизну" разработки ИИ.

Не менее важную строчку расходов в разработке ИИ занимают и дата-центры , в которых располагаются вышеуказанные графические процессоры. Покупка большего количества чипов требует строительство новых центров обработки данных.

Кроме того, обучение ИИ уже требует лицензирование данных. Так, согласно информации агентства Bloomberg, OpenAI заключила соглашения стоимостью десятки миллионов евро с несколькими европейскими издателями о включении их новостного контента в ChatGPT, а также об обучении своих моделей искусственного интеллекта. По информации новостного агентства Reuters, Google заключила сделку на 60 миллионов долларов по лицензированию данных Reddit.

Не все компании могут вынести такие расходы. Например, Stability AI , разработавшая нейросеть Stable Diffusion, генерирующая изображения, в данный момент находится на грани краха в связи с финансовыми проблемами. В тоже время, в 2023 году эксперты прогнозировали банкротство OpenAI из-за сокращения количества пользователей сервиса, однако в данный момент, не смотря на громкие скандалы в компании, она все еще "находится на плаву".

Таким образом, стремление к созданию более сложных моделей искусственного интеллекта, а также большего количества чипов и центров обработки данных для их создания приводит к увеличению затрат технологических компаний. И если вы планируете разрабатывать искусственный интеллект - это может обойтись вам очень дорого.