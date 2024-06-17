Энергетики филиала "Чувашэнерго" присоединяют объекты АПК

За январь - май 2024 года специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» подключили к электрическим сетям 7 крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в 4 муниципальных округах Чувашии. Общая мощность подключенных агропромышленных предприятий составила 275 кВт.

Среди наиболее крупных присоединенных объектов – предприятия по выращиванию и обработке зерновых и плодовоовощных культур, молочно-товарные фермы, убойные цеха, складские помещения для хранения сельхозпродукции и т.д. Одним из таких крупных присоединенных объектов является убойный цех в Комсомольском сельском поселении Комсомольского муниципального округа Чувашии. Выданная мощность технологического присоединения составила 150 кВт.

Выполнение работ по технологическому присоединению предприятий агропромышленного комплекса является одним из приоритетов филиала «Чувашэнерго». Таким образом энергетики вносят существенный вклад в развитие республиканских предприятий производства и переработки сельхозпродукции.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.