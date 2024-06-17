Капитальный ремонт участка трассы Р-217 "Кавказ" в Дагестане выполнен на 60%

В Каякентском районе республики на пути в Дербент дорожники продолжают работу по расширению проезжей части загруженного участка км 865 – км 879 трассы Р-217 «Кавказ» с двух до четырех полос движения.

Капитальный ремонт стартовал в 2022 году. За это время специалисты расширили и укрепили земляное полотно на восьмикилометровом отрезке дороги, устроили прочное основание и слои асфальтобетона, способные выдержать высокие транспортные нагрузки (здесь проезжает до 35 тыс. автомобилей в сутки). В настоящее время готовность объекта составляет 60%.

На всем протяжении участка предстоит отремонтировать 10 примыканий и пересечений, заменить 21 водопропускную трубу для пропуска воды под насыпью. Проезжую часть разделят осевым ограждением, что снизит вероятность лобовых столкновений и повысит уровень безопасности дорожного движения.

Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов, таких как Избербаш и Первомайское, благоустроят пешеходную среду: переустроят около 400 опор электроосвещения, установят девять автобусных остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки, построят пешеходные дорожки и тротуары.

В местах производства работ движение организовано по одной полосе в каждом направлении. Завершить работы полностью планируется в сентябре текущего года.

*** Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» – часть международного транспортного коридора «Север ‒ Юг». В Дагестане ее протяженность составляет 276 км – от Чеченской Республики до границы Российской Федерации и Азербайджана. Это маршрут для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главная транспортная артерия, связывающая крупные населенные пункты региона.