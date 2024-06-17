На Камчатке планируют наладить процесс круглогодичной поставки рыбы в другие регионы РФ

Власти Камчатки намерены заключить несколько инвестиционных соглашений по созданию холодильных мощностей в регионе, что позволит доставлять рыбу с Камчатки в другие регионы страны круглогодично. Это будет сделано для повышения доходов рыболовецких предприятий полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Если в ближайшее время нам удастся реализовать ряд инвестиционных проектов в части создания дополнительных холодильных мощностей на Камчатке и увязать их с загрузкой мощностей в центральной России, в местах, приближенных к центрам сбыта, то сети получат более качественную продукцию в течение всего года, а рыбаки гарантированный сбыт, который очень важен в условиях волатильности рынков и сложностей с международными расчетами", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

По словам губернатора, дефицит холодильников препятствует ритмичной отправке рыбы и рыбной продукции на материковую часть России. Решение этой проблемы позволит расширить рынки сбыта для рыбохозяйственных предприятий Камчатского края и повысит доступность камчатской рыбы.

Как сообщили ТАСС в краевом министерстве экономического развития и торговли, в настоящий момент пять крупных торговых сетей страны принимают участие в социальном проекте "Доступная рыба". В 2023 году в его реализации участвовало три торговые сети.

В 2023 году был запущен проект "Доступная рыба" по доставке белорыбицы с Камчатки в крупные магазины страны, что позволило жителям центральных регионов страны приобретать высококачественную рыбную продукцию по сниженным ценам.