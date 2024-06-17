Надежным электроснабжением обеспечен теплоснабжающий объект многоэтажки в Балашихе

В Подмосковье полным ходом идет капитальный ремонт объектов электроснабжения. Во всех муниципалитетах региона под контролем министерства энергетики Московской области обновляются подстанции и линии электропередачи.

Так, к примеру, в текущем месяце специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт в подстанции ТП-25, расположенной на проспект Ленина, д. 14, в городе Балашиха.

Как отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области, выполненные работы обеспечили надежным электроснабжением объект теплоснабжения – центральный тепловой пункт ЦТП-1, и восемь многоквартирных домов, где проживает более 2 тыс. человек.

Энергетики выполнили замену оборудования распределительного устройства РУ-6 кВ — ячейки КСО были заменены на новые ячейки с выключателями нагрузки, это привело к улучшению качества подачи электроэнергии потребителям, а также позволили значительно сократить время оперативных переключений.

Работы проводились рамках программы капитального ремонт акомпании Мособлэнерго. Всего в 2024 году в Балашихе «Мособлэнерго» планируют заменить оборудование 9 подстанций и отремонтировать 1,5 км ЛЭП. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта будут выполняться летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.