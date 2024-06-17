Открыто движение по вторым путям сразу на двух участках БАМа

17 июн. 2024, 15:44:45
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РЖД
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В Амурской области перегон Лумбир – Хорогочи сделали полностью двухпутным. Уложено 15 км пути, 4 стрелочных перевода и почти 120 км кабельных линий. Это позволило отказаться от разъезда Глухариный, на котором раньше расходились поезда. Для сохранения вечной мерзлоты в основание полотна отсыпали 203 тыс. м³ охлаждающей скальной наброски.

В Хабаровском крае новую инфраструктуру возвели на перегоне Нальды – Дуссе-Алинь. Она примыкает к Дуссе-Алиньским тоннелям, проложенным сквозь Буреинский хребет, и проходит вдоль русла реки Солони. Для предотвращения оползней и камнепадов вдоль дороги установили 42 тыс. м² защитного покрытия. Уложили 6 км нового пути и 3 стрелочных перевода.

Создание инфраструктуры ведём в условиях уникальной экосистемы. Когда закончим стройку, в реки Дальнего Востока выпустим молодь ценных видов рыб – кеты, осетра и калуги. Высадим саженцы даурской лиственницы.

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