Первый в регионе спортивный манеж и собственные автобусные маршруты - резидент ТОР "Забайкалье" расширяет новый жилой микрорайон в Чите

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» - застройщик «Атолл» продолжает строительство нового жилого микрорайона «Хороший» в краевой столице в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Что нового появится в микрорайоне, который возводят по концепции «город в городе», рассказал замгендиректора компании «Атолл» Александр Ломакин.

«В нашем микрорайоне уже заселены три дома на 600 квартир - это больше 1000 жителей, а в конце июня - начале июля сдаём ещё два дома на 360 квартир, начали строительство объектов третьей очереди. Концепция «город в городе» нам очень близка. Мы бы хотели, чтобы люди получили всё, что необходимо, в одном районе. Поэтому мы предусматриваем зоны отдыха, социальные и спортивные объекты, коммерческие помещения под размещение предприятий торговли, общепита и других», - отметил Александр Ломакин.

По его словам, в «Хорошем» уже в октябре этого года планируют сдать первый в регионе крытый спортивный манеж, под которым будет подземная парковка для автомобилей. Кстати, для удобства жителей компания закупила три маршрутных автобуса, чтобы запустить свой маршрут с конечной остановкой внутри микрорайона. Штат автобусов планируется увеличить до 10, а количество маршрутов до трёх.

В «Хорошем» два года назад благодаря господдержке на средства Президентской единой субсидии возвели детский сад на 120 мест, который на сегодняшний день полностью укомплектован. С учётом развития микрорайона (а всего в нём будет 38 жилых домов) компания и правительство региона достигли договорённости о строительстве школы на 820 мест - сдать её хотят в конце 2025-го, а в 2027-м начнется строительство ещё одного детского сада, сдать который планируют в 2028 году.

«Статус резидента ТОР помогает компании «Атолл» своевременно вводить в строй новые объекты, обеспечивать жителей Забайкалья современным и комфортным жильем. Застройщику доступны налоговые льготы и административные преференции, комплексное сопровождение со стороны КРДВ. В партнерстве с правительством региона мы оперативно решаем все возникающие у инвесторов вопросы. Сегодня на ТОР в Забайкалье проекты реализуют 68 резидентов. Бизнес фактически вложил 260 млрд рублей и создал более 9,5 тыс. рабочих мест для жителей региона», - сообщила директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

Напомним, во время разговора Президента России Владимира Путина с губернатором Забайкалья Александром Осиповым, который состоялся 3 апреля, глава государства особо отметил, что в крае удалось создать инвестиционно привлекательную экономику.