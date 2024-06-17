Расцвет кабельной индустрии. Что ждать в свежем номере журнала RusCable Insider

Расцвет кабельной индустрии или отрасль скатывается в системный кризис. Пришло ли время для титанических сдвигов в кабельном бизнесе? Есть ли ощущение, что рынок требует нового подхода?! У RusCable.Ru есть такое ощущение и поэтому мы системно обновляем наш сайт, проекты и ресурсы. Уже через неделю Вас ждет большое обновление RusCable Insider - главного журнала о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике, который стал для многих кабельщиков "маркой" качества материалов и способом следить за изменениями на рынке.

Первый большой специальный выпуск обновленного журнала RusCable Insider выйдет уже на следующей неделе, где мы не просто подведем итоги Сabex, но и посмотрим в ретроспективе на те события и тренды, которые там зародились. В привычном формате PDF-дайджеста Вас ждут главные новости, интервью, аналитика, фото, видео и самые яркие проекты индустрии.

Что будет в номере:

Цифры и факты о выставке Сabex. Сработал ли эффект масштаба?

Удачное время для локализации и выхода на рынок. Мнение поставщиков оборудования.

Рецепт полимерного успеха GENESIS и триумф заботы от ЭКО КОМПАУНД ГРУПП

Ключевые выступления деловой программы Cabex в проекте "Кабельный бизнес".

Персона года Ассоциации "Электрокабель". Высшая лига кабельного бизнеса.

Фоторепортаж о победителях конкурса "Лучший инновационный продукт"

Первая экспозиция "Музея кабельной отрасли" и неофициальное собрание RusSalo Клуба.

Историческая выставка и единая концепция развития в большом интервью Юлии Малининой.

"Мы никогда не делали продукт низкого качества". TDM ELECTRIC о своей рыночной позиции и импортозамещении.

Кубок большого шлема. Победители конкурса RusCable PR-Сhallenge и маскот конкурса, который обрел физическую форму.

Это и многое другое совсем скоро! В специальном выпуске RusCable Insider.

А как меняется журнал?

Новый выпуск — это первый шаг в глобальном обновлении журнала RusCable Insider, который выйдет за пределы PDF и получит новый этап развития.

Вот, что мы планируем поменять. Три ключевых изменения:

Теперь каждый месяц. И только раз в месяц. Журнал станет выходить реже, а материалы чаще?! Как это возможно?! Скоро узнаете, ведь каждая публикация станет ценным контентом и обретет свой новый физический адрес на который можно ссылаться и которым можно будет поделиться! Больше эксклюзива. Журнал перестанет быть традиционным дайджестом и в нем будет больше аналитики актуальных событий и мнений представителей отрасли. Ценность растет. Тематика номеров. Каждый номер - ключевая тема в центре внимания. В 2024 году мы выделили 6 тематических блоков, которым посвятим заглавные материалы выпусков.

Вот такие темы мы планируем осветить в 2024 году:

Июнь - высоковольтные кабели и проекты

Июль - контрафакт, фальсификат, маркировка "Честным знаком"

Август - кабельное оборудование

Сентябрь - полимеры, компаунды и материалы производства

Октябрь - кабельные традиции, история и, конечно 25 летний юбилей RusCable.Ru

Ноябрь - локализация и новые производства и проекты в кабельной отрасли

Декабрь - рыночная аналитика и прогнозирование по итогам года

Каждый из тематических номеров получит собственные фишки и в цифровом формате, а контент будет проще искать, расшаривать и читать. Не только в PDF, но и в digital-формате.

Как изменится формат?

Мы придерживаемся принципа — журнал для читателя. Мы придерживаемся принципа — ограничение времени. Выпуски станут больше, но вы сможете находить больше ценности для себя не затратив больше времени. Мы сохраним и привычные рассылки на электронную почту и дайджесты в соцсетях и, конечно, возможность безлимитного и простого скачивания номеров без ограничений. RusCable Insider сохраняет собственные традиции доступа к информации, развиваясь вместе с рынком и технологиями.

Мы уверены, что постепенные обновления и улучшения, которые уже скоро появятся на портале сделают Вашу работу и жизнь на кабельном рынке лучше. RusCable.Ru объединяет рынок и помогает вместе создавать единое информационное пространство. С обновлением журнала RusCable Insider это пространство станет шире, а значит поможет в развитии кабельного сообщества!

Свежий выпуск в ближайший понедельник!

С уважением, команда журнала RusCable Insider.