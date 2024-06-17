Расцвет кабельной индустрии. Что ждать в свежем номере журнала RusCable Insider
Расцвет кабельной индустрии или отрасль скатывается в системный кризис. Пришло ли время для титанических сдвигов в кабельном бизнесе? Есть ли ощущение, что рынок требует нового подхода?! У RusCable.Ru есть такое ощущение и поэтому мы системно обновляем наш сайт, проекты и ресурсы. Уже через неделю Вас ждет большое обновление RusCable Insider - главного журнала о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике, который стал для многих кабельщиков "маркой" качества материалов и способом следить за изменениями на рынке.
Первый большой специальный выпуск обновленного журнала RusCable Insider выйдет уже на следующей неделе, где мы не просто подведем итоги Сabex, но и посмотрим в ретроспективе на те события и тренды, которые там зародились. В привычном формате PDF-дайджеста Вас ждут главные новости, интервью, аналитика, фото, видео и самые яркие проекты индустрии.
Что будет в номере:
- Цифры и факты о выставке Сabex. Сработал ли эффект масштаба?
- Удачное время для локализации и выхода на рынок. Мнение поставщиков оборудования.
- Рецепт полимерного успеха GENESIS и триумф заботы от ЭКО КОМПАУНД ГРУПП
- Ключевые выступления деловой программы Cabex в проекте "Кабельный бизнес".
- Персона года Ассоциации "Электрокабель". Высшая лига кабельного бизнеса.
- Фоторепортаж о победителях конкурса "Лучший инновационный продукт"
- Первая экспозиция "Музея кабельной отрасли" и неофициальное собрание RusSalo Клуба.
- Историческая выставка и единая концепция развития в большом интервью Юлии Малининой.
- "Мы никогда не делали продукт низкого качества". TDM ELECTRIC о своей рыночной позиции и импортозамещении.
- Кубок большого шлема. Победители конкурса RusCable PR-Сhallenge и маскот конкурса, который обрел физическую форму.
- Это и многое другое совсем скоро! В специальном выпуске RusCable Insider.
А как меняется журнал?
Новый выпуск — это первый шаг в глобальном обновлении журнала RusCable Insider, который выйдет за пределы PDF и получит новый этап развития.
Вот, что мы планируем поменять. Три ключевых изменения:
- Теперь каждый месяц. И только раз в месяц. Журнал станет выходить реже, а материалы чаще?! Как это возможно?! Скоро узнаете, ведь каждая публикация станет ценным контентом и обретет свой новый физический адрес на который можно ссылаться и которым можно будет поделиться!
- Больше эксклюзива. Журнал перестанет быть традиционным дайджестом и в нем будет больше аналитики актуальных событий и мнений представителей отрасли. Ценность растет.
- Тематика номеров. Каждый номер - ключевая тема в центре внимания. В 2024 году мы выделили 6 тематических блоков, которым посвятим заглавные материалы выпусков.
Вот такие темы мы планируем осветить в 2024 году:
- Июнь - высоковольтные кабели и проекты
- Июль - контрафакт, фальсификат, маркировка "Честным знаком"
- Август - кабельное оборудование
- Сентябрь - полимеры, компаунды и материалы производства
- Октябрь - кабельные традиции, история и, конечно 25 летний юбилей RusCable.Ru
- Ноябрь - локализация и новые производства и проекты в кабельной отрасли
- Декабрь - рыночная аналитика и прогнозирование по итогам года
Каждый из тематических номеров получит собственные фишки и в цифровом формате, а контент будет проще искать, расшаривать и читать. Не только в PDF, но и в digital-формате.
Как изменится формат?
Мы придерживаемся принципа — журнал для читателя. Мы придерживаемся принципа — ограничение времени. Выпуски станут больше, но вы сможете находить больше ценности для себя не затратив больше времени. Мы сохраним и привычные рассылки на электронную почту и дайджесты в соцсетях и, конечно, возможность безлимитного и простого скачивания номеров без ограничений. RusCable Insider сохраняет собственные традиции доступа к информации, развиваясь вместе с рынком и технологиями.
Мы уверены, что постепенные обновления и улучшения, которые уже скоро появятся на портале сделают Вашу работу и жизнь на кабельном рынке лучше. RusCable.Ru объединяет рынок и помогает вместе создавать единое информационное пространство. С обновлением журнала RusCable Insider это пространство станет шире, а значит поможет в развитии кабельного сообщества!
Свежий выпуск в ближайший понедельник!
С уважением, команда журнала RusCable Insider.