В течение нескольких суток подряд, практически круглосуточно, в сложных условиях энергетики "Пермэнерго" устраняли последствия технологических нарушений, спровоцированных непогодой на севере Прикамья

Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в течение прошлой недели столкнулись с несколькими ударами природной стихии – шквалистым ветром, сильными ливнями и градом. Особо пострадали северные территории Пермского края, находящиеся в зоне ответственности производственного отделения «Березниковские электрические сети».

Технологические нарушения в электросетевом комплексе произошли в муниципальном образовании «Березники», в Чердынском и Красновишерском городском округах, Александровском муниципальном округе.

В период с 12 июня по 17 июня 2024 года в проведении аварийно-восстановительных работ практически в круглосуточном режиме было задействовано порядка 16 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 68 человек, 15 единиц техники и спецтехники. Энергетики восстановили более 10,5 км воздушных линий, сняли с проводов ЛЭП 0,4-10 кВ 128 выпавших из-за пределов охранных зон деревьев, устранили 186 обрывов проводов, заменили 19 опор. При этом работу энергетиков на линиях электропередачи, проходящих по лесистой местности, существенно осложняли выпавшие на дорогу мощные стволы деревьев. В ряде случаев это делало невозможным использование транспортных средств, бригадам приходилось передвигаться пешком. Аварийные бригады до сих пор работают по локальным отключениям в сети 0,4 кВ.

Самоотверженная работа энергетиков по устранению последствий непогоды была высоко оценена местной властью и населением. В частности, глава Чердынского городского округа Анна Батагова выразила благодарность специалистам «Пермэнерго» за оперативную и качественную работу по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах округа.

Жители деревни Романиха Красновишерского округа также отметили профессионализм и самоотверженность работников «Пермэнерго»: