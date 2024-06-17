Энергетики "Россети Кубань" повысили надежность электроснабжения 35 тысяч потребителей Курганинского района

Специалисты Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» провели капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Темиргоевская – Воздвиженская» и «Родниковская – Кавказ» протяженностью порядка 27 км в Курганинском районе Краснодарского края. От стабильной работы энергообъектов зависит надежность электроснабжения более 35 тысяч потребителей Кубани.

Энергетики заменили порядка 250 фарфоровых изоляторов на современные стеклянные. Новые устройства упрощают визуальное обнаружение дефектов без применения специальных средств диагностики, что позволяет оперативно провести замену и избежать перебоев в электроснабжении потребителей. Специалисты выполнили ремонт железобетонных опор, в том числе контуров заземления. Проведенные мероприятия позволят продлить срок эксплуатации ЛЭП и обеспечить их надежную работу в сезон пиковых нагрузок на электросети.

Отремонтированные ЛЭП осуществляют транзит электроэнергии на четыре высоковольтные подстанции, которые обеспечивают электроснабжение 30 социально значимых объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов связи, систем водоснабжения и 35,5 тысячи жителей районного центра, а также Родниковского, Темиргоевского и Воздвиженского сельских поселений Курганинского района.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.