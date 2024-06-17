"Россети Кубань" отремонтировали 80 км ЛЭП в восточной части Краснодарского края

Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» за пять месяцев 2024 года отремонтировали почти 80 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в восточной части Краснодарского края. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей, предприятий и социальных объектов сельских населенных пунктов Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского и Успенского районов Краснодарского края.

На высоковольтных линиях электропередачи 35-110 кВ специалисты заменили 1,5 тыс. изоляторов и расчистили от деревьев и кустарников 64 га трасс ЛЭП. Качественная и своевременная расчистка охранной зоны линий электропередачи от поросли позволяет предотвращать возможные повреждения проводов разросшимися кронами деревьев при непогоде и сильном ветре.

Так, в Гулькевичском районе энергетики расчистили 1,8 га охранных зон вдоль воздушной линии электропередачи 35 кВ «Отрадо-Кубанская – Ольгинская», усилили стойки и фундаменты металлических опор. До конца года на ЛЭП смонтируют почти 400 изоляторов взамен устаревших. В Успенском районе в ходе работ на линии электропередачи 35 кВ «Газовая – Успенская» специалисты заменили 117 изоляторов и расчистили 0,7 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

На линейных объектах распределительной сети энергетики заменили более 200 дефектных опор и смонтировали 25 км нового провода, в том числе 18 км c применением самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения. Для повышения качества электроснабжения специалисты произвели монтаж 400 ответвлений в здания и жилые дома протяженностью почти 10 км с применением СИП, который отличается повышенной прочностью и безопасностью.