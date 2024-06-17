"Россети Московский регион" обеспечили дополнительной мощностью автозаправочную станцию в Орехово-Зуевском городском округе

2 часа назад
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью в объеме около 170 кВт автозаправочную станцию «Татнефть-АЗС-Запад» в Орехово-Зуевском городском округе, на 83-м километре трассы М-7.

Для выдачи необходимой мощности специалисты Восточных электрических сетей построили кабельно-воздушную линию 6 кВ протяженностью 120 метров. Из них – 100 м кабельной линии с применением закрытого перехода (30 м), выполненного методом горизонтально направленного бурения. Воздушная линия смонтирована на железобетонных опорах самонесущим изолированным проводом, более надежным и устойчивым к внешним повреждениям. Энергетики обеспечили ее секционирующим пунктом 6 кВ и реклоузером 6 кВ. Также заявителю установлен трехфазный многотарифный узел учета электроэнергии косвенного включения.

Основным источником электропитания потребителя третьей категории надежности стала подстанция 35 кВ «Дубки».

Благодаря проведенным мероприятиям по технологическому присоединению мощность энергопринимающих устройств заявителя доведена до 195 кВт.

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