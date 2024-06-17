"Россети Московский регион" обеспечили мощностью многоуровневый паркинг больницы с родильным домом в Коммунарке

Специалисты «Россети Московский регион» выдали 500 кВт мощности многоуровневому паркингу больницы с родильным домом в поселке Коммунарка. Московский многопрофильный клинический центр является одним из крупнейших в столице - его общая площадь превышает 160 тыс. кв. метров.

Для предоставления необходимой мощности энергетики построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА. Возвели два участка кабельной линии 10 кВ общей протяженностью 290 м каждая, в том числе 120 м закрытого перехода, выполненного методом горизонтального направленного бурения. Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Гавриково».

Социально значимый объект обеспечили электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, что предполагает наряду с основным резервный источник питания.

Московский многопрофильный клинический центр предназначен для оказания плановой и экстренной помощи жителям столицы. Кроме того, медицинскую помощь без направления из поликлиники по месту прикрепления могут получить жители других регионов РФ.