"Россети Московский регион" обеспечили выдачу мощности ЖК "Мишино" в Химках

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 630 кВт мощности ЖК «Мишино» в Химках.

В рамках договора технологического присоединения специалисты северного филиала компании построили 4 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 200 метров, две трансформаторные подстанции – одну с двумя трансформаторами по 630 кВА и вторую с двумя трансформаторами по 160 кВА. Основной источник питания по второй категории надежности, предусматривающей в случае необходимости резервное электроснабжение, подстанция 220 кВ «Старбеево».

ЖК «Мишино» — современный жилой комплекс, который включает в себя многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи, возведенные в едином архитектурном стиле на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Построен на севере Химок, примыкает к Химкинскому лесопарку. Надежное электроснабжение получат более 300 жильцов ЖК «Мишино».