"Россети" обновят оборудование подстанции, питающей потребителей в центре и на юге Воронежской области

Началась реконструкция подстанции 330 кВ «Лиски». Энергообъект участвует в выдаче мощности Нововоронежской АЭС, обеспечивает электроснабжение территорий с общим населением более 340 тыс. человек. Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра оснастит подстанцию современным элегазовым оборудованием, что позволит повысить надежность и безопасность ее работы. Стоимость проекта – более 400 млн рублей.

Энергетики установят 15 новых выключателей 110 и 220 кВ, произведенных в России. Работы будут проведены в условиях действующей подстанции.

Выключатели являются одним из видов основного электротехнического оборудования. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Элегазовые аппараты обладают рядом преимуществ перед воздушными аналогами: они надежны в эксплуатации, не требуют постоянного ремонтного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Кроме этого, внедрение элегазовых выключателей позволяет ликвидировать «воздушную сеть» – компрессоры и воздуховоды. Это исключает риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением.

Проектом также предусмотрена модернизация системы релейной защиты с использованием микропроцессорных терминалов российского производства. Все работы будут завершены в 2026 году.

Подстанция 330 кВ «Лиски» обеспечивает электроснабжение населения и промышленности Лискинского, Бобровского, Кантемировского, Ольховатского, Россошанского и Павловского районов Воронежского области, объектов транспортной инфраструктуры.