Утверждены планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы

17 июня в Москве Россия и Белоруссия утвердили планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, согласованные ранее представителями профильных министерств и ведомств двух государств.

Планы мероприятий – рабочие инструменты исполнения Основных направлений, включающих в себя задачи во всех сферах работы Союзного государства России и Белоруссии. Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы призвано сблизить позиции и нормативную правовую базу России и Белоруссии в целях развития совместного экономического потенциала, создания объединённой транспортной и энергетической системы, проведения согласованной налоговой политики по вопросам, представляющим взаимный интерес, и сотрудничества в таможенной сфере, а также в целях проведения согласованной политики в социальной и культурной областях.

В соответствии с указанными задачами сторонами будут осуществлены мероприятия по следующим 11 направлениям: