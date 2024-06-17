Утверждены планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы
17 июня в Москве Россия и Белоруссия утвердили планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, согласованные ранее представителями профильных министерств и ведомств двух государств.
Планы мероприятий – рабочие инструменты исполнения Основных направлений, включающих в себя задачи во всех сферах работы Союзного государства России и Белоруссии. Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы призвано сблизить позиции и нормативную правовую базу России и Белоруссии в целях развития совместного экономического потенциала, создания объединённой транспортной и энергетической системы, проведения согласованной налоговой политики по вопросам, представляющим взаимный интерес, и сотрудничества в таможенной сфере, а также в целях проведения согласованной политики в социальной и культурной областях.
В соответствии с указанными задачами сторонами будут осуществлены мероприятия по следующим 11 направлениям:
- Проведение согласованной структурной макроэкономической политики.
- Создание общего финансового рынка.
- Согласованная налоговая политика и сотрудничество в таможенной сфере.
- Проведение единой промышленной политики и сотрудничество в области торговли.
- Аграрная политика.
- Функционирование объединённых энергетических рынков Союзного государства и обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии.
- Функционирование объединённой транспортной системы Союзного государства.
- Общее информационное пространство Союзного государства.
- Культурно-гуманитарная, научно-техническая и социальная сфера.
- Деятельность в сфере статистики.
- Формирование правового пространства.