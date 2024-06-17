В Амурской области на участке БАМа Лумбир – Хорогочи открылось двухпутное движение поездов

Компании дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя расширили 16- километровый участок центрального БАМа. Накануне двухпутное движение поездов открылось на перегоне Лумбир – Хорогочи линии Тында – Хани.

В ходе модернизации участка строители «Бамстроймеханизации» (входит в дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) переработали более 270 тысяч кубометров грунта. Перегон Лумбир – Хорогочи проходит по болотистой местности, поэтому здесь фиксировались просадки и пучины на железнодорожной насыпи. Механизаторы стабилизировали земляное полотно: довели его уровень до проектных отметок и укрепили откосы охлаждающей наброской из крупного камня. Наброска поддерживает минусовую температуру грунта и сохраняет вечную мерзлоту в основании дороги.

На участке построили 3 моста и 3 водопропускные трубы. Новые сооружения рассчитаны на пропуск тяжеловесных поездов – до 7100 тонн. Также здесь модернизировали устройства энергоснабжения и установили 74 металлические опоры под высоковольтные линии.

Специалисты ЖАТ дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя оборудовали двухпутный перегон российской цифровой автоматикой. Движение поездов здесь будет контролировать микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ, которая позволит дистанционно управлять стрелками и светофорами, устанавливать маршруты поездов. Система надежно работает при экстремально низких температурах и защищена от кибератак.

Всего на линии БАМа Хани - Тында компании «Нацпроектстроя» строят в совокупности более 216 км вторых путей. Модернизация позволит увеличить пропускную способность этого участка БАМа с 30 до 44 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона железных дорог.