Энергетики Подмосковья отремонтировали более 38 км ЛЭП по программе повышения надежности электроснабжения потребителей

час назад
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Источник:
Министерство энергетики М...
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Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили ремонт 38,3 км линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В рамках произведенных работ энергетики заменили провод/кабель на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Ремонты, реконструкция и строительство электросетевого хозяйства проходят в рамках соответствующей программы, которая реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. Общий процент ее выполнения составляет 67%. На текущий момент завершены работы на 185 электрообъектах. Всего в программу вошел 381 электрообъект.

Так, например, благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения потребителей СНТ «55 лет Победы», расположенного в районе д. Жданово Волоколамского городского округа. Специалистами выполнена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный на участке ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,4 км. Также произведена опиловка 1 га охранной зоны вдоль ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья реконструировали 57,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 52 трансформаторные подстанции. До конца июня текущего года работники компании планируют провести работы на 48 электрообъектах Подмосковья.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в основном жалобы от жителей поступают по поводу качества электроснабжения.

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