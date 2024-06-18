На площадку действующей Курской АЭС доставлена первая партия ядерного топлива для строящейся станции замещения

Первая тепловыделяющая сборка (ТВС) будет загружена в реактор первого энергоблока КуАЭС-2 уже в этом году, знаменуя тем самым физический пуск.

Доставка ядерного топлива - знаковое событие для сооружаемой атомной станции и важнейший этап подготовки к физическому пуску. Для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 доставлены три транспортных упаковочных комплекта с первыми шестью тепловыделяющими сборками. Доставка осуществлялась специализированным железнодорожным транспортом.

«Завоз топлива символизирует, что проект ВВЭР-ТОИ дошел до ключевых этапов сооружения, показывает высокую степень готовности первого энергоблока к дальнейшим пусковым операциям. В ближайшее время мы планируем начать холодно-горячую обкатку реакторной установки - это последняя крупная технологическая операция на энергоблоке, предшествующая этапу физического пуска. В ходе нее мы подтвердим работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже на рабочих параметрах», - прокомментировал директор Курской АЭС Александр Увакин.

Производителем стартовой загрузки ядерного топлива для первого энергоблока Курской АЭС-2 выступает Машиностроительный завод (АО «МСЗ») – предприятие Топливного дивизиона Росатома в подмосковной Электростали. Первая партия из шести ТВС прошла приемку со стороны отраслевой комиссии под председательством сотрудника АО «Концерн Росэнергоатом» с участием представителей Ростехнадзора.

ТВС ВВЭР ТОИ – инновационный тип ядерного топлива, разработанный на базе конструкций ТВС-2М (топливо ВВЭР-1000) и ТВС-2006 (топливо для реакторов ВВЭР-1200). Наследуя высокую надежность ТВС-2М и ТВС-2006, конструкция топливных кассет для ВВЭР ТОИ обеспечивает увеличенную загрузку топлива, повышение теплотехнической надежности и более эффективный контроль активной зоны реактора в процессе эксплуатации для повышения технико-экономических характеристик АЭС.

Всего проектом ВВЭР-ТОИ предусмотрено 163 ТВС, по 313 тепловыделяющих элементов в каждой ТВС. После получения лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 вся первая топливная загрузка будет перемещена специализированным транспортом в здание хранилища свежего топлива Курской АЭС-2 для проведения процедуры входного контроля топлива, формирования транспортных чехлов и отправки их в реакторное отделение.

Топливный цикл во время эксплуатации составляет 18 месяцев. Замена отработавших тепловыделяющих сборок «свежими» будет производиться на остановленном и разуплотненном реакторе под слоем воды перегрузочной машиной с дистанционным управлением.

Курская АЭС-2 - станция замещения, включающая два блока мощностью 1255 МВт каждый. Сооружение энергоблоков №1 и №2 КуАЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Строительство КуАЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по развитию ТЭК с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.