Росавтодор представит генеральную схему размещения МФЗ на опорной сети автомобильных дорог осенью 2024 года

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Источник:
Росавтодор
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Федеральное дорожное агентство продолжает работу по развитию дорожного сервиса в формате многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Это является одной из ключевых целей в Концепции развития автомобильного туризма в России на период до 2035 года, утвержденной Правительством РФ в апреле текущего года.

Вопросы создания комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам, обеспечения доступности к туристическим локациям, повышения качества предоставляемых сервисных услуг, в том числе на объектах дорожного сервиса в составе МФЗ, были вынесены ведомством на повестку совещания, которое проходило с участием представителей Минтранса России, Минэкономразвития России, подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений (ФКУ), органов исполнительной власти субъектов РФ и бизнес-сообщества.

Начальник Управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский напомнил участникам, что, согласно перечню поручений Президента РФ Владимира Путина и положениям Транспортной стратегии, на опорной сети автомобильных дорог и особенно на основных туристических маршрутах необходимо создать комфортные условия для всех пользователей.

«Это подразумевает в первую очередь развитие дорожного сервиса в формате МФЗ, обеспечивающих предоставление полного пакета услуг, включая обслуживание и ремонт автомобилей, питание и отдых», – подчеркнул он.

По словам спикера, работа по синхронизации ввода новых участков трасс и созданию новых МФЗ сейчас активно ведется Росавтодором в рамках пятилетнего плана дорожного строительства. Также в 2022 году Росавтодором утверждена генеральная схема развития площадок отдыха в МФЗ, предусматривающая размещение более 20 объектов до 2025 года и не менее 123 МФЗ – к 2030 году.

В настоящее время подведомственными ФКУ разработаны и подписаны дорожные карты по реализации МФЗ на федеральной дорожной сети. Кроме того, проводится актуализация генеральной схемы, добавляются перспективные локации.

Сейчас участниками межведомственных рабочих групп активно выверяется каждая локация, в частности, изучается обеспеченность земельными участками, близость инженерных коммуникаций, возможность инвесторов осуществлять строительство объектов с учетом требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Помимо этого, Александр Соколовский отметил, что в 2024 году между Росавтодором и всеми субъектами РФ подписаны дополнительные соглашения к меморандумам о сотрудничестве, которые предусматривают обязательства по организации ОДС на опорной сети автомобильных дорог.

По итогам ряда совещаний межведомственными рабочими группами уже предложены локации для перспективного размещения многофункциональных зон, в том числе новых комплексов. Также обсуждались планы по доведению существующих объектов сервиса до уровня МФЗ. По поручению Минтранса России летом текущего года локации на опорной сети автодорог должны быть согласованы рабочими группами с потенциальными инвесторами, после чего будут подготовлены дорожные карты реализации этих объектов. В результате Росавтодор сформирует генеральную схему размещения МФЗ на опорной сети автомобильных дорог, которую планируется презентовать осенью 2024 года.

Более подробно о развитии конкретных МФЗ на федеральной сети рассказали представители подведомственных Росавтодору учреждений. К примеру, на втором этапе строительства обхода Волгограда в этом году запроектированы три локации для размещения МФЗ, по двум из которых уже определен инвестор. Также разработана и согласована проектная документация по двум площадкам отдыха вместимостью до 100 грузовых автомобилей, за территорией которых будет размещена большая МФЗ. Ввод второго этапа обхода запланирован до конца текущего года, и сейчас все силы сосредоточены, чтобы синхронизировать с ним и открытие объектов дорожного сервиса.

Еще одна МФЗ должна появиться на 89-м км трассы А-290 в Краснодарском крае в рамках реконструкции участка км 72 – км 100. Ввод этого отрезка также запланирован на этот год и направлен на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым, минуя крупные населенные пункты. При этом строительство МФЗ пройдет в три этапа, первый из которых предусматривает устройство АЗС, которая будет открыта вместе с новой дорогой.

Рассматривается и вопрос формирования МФЗ на базе АЗС на обходе Суздаля. Так, в рамках капитального ремонта рядом с существующей АЗС был выделен земельный участок площадью более 1,5 га, на котором планируется организовать мотель и пункты питания. Крупная МФЗ предусмотрена и на 456-м км трассы М-7 «Волга» (участок реконструкции км 450 – км 459). Запланированный срок ввода объекта – 2025 год.

Кроме того, определены шесть перспективных площадок для размещения МФЗ в рамках реализации строительства Южного обхода Саратова и обхода Пугачева в Саратовской области.

Еще шесть площадок под МФЗ на территории Омской и Новосибирской областей в настоящий момент рассматриваются дополнительно.

Показательный пример эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и сетевых операторов был продемонстрирован в Кировской области. К развитию объекта дорожного сервиса на региональной автомобильной дороге был привлечен инвестор, при этом специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» оказывают необходимую методологическую поддержку в определении локации и решении других вопросов по созданию ОДС. Данный опыт, как отметили в ходе совещания, необходимо масштабировать и на другие субъекты РФ.

На совещании также акцентировали внимание на том, что ключевыми факторами в работе по формированию МФЗ должны быть нацеленность на обеспечение услугами на всей протяженности сети автомобильных дорог, предоставление их на одной территории, многофункциональность и комплексное обслуживание, возможная вариативность к требованиям по составу МФЗ в зависимости от особенностей того или иного региона.

В свою очередь участники межведомственных рабочих групп – представители Мурманской и Тверской областей – обратились к Минэкономразвития России, Минтрансу России и Росавтодору с просьбой по унификации знаков навигации и информационных указателей, в том числе для утвержденных 53 национальных туристических маршрутов. Этот вопрос должен быть дополнительно проработан всеми причастными лицами и включен в план мероприятия по исполнению концепции развития автомобильного туризма в Российской Федерации.

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