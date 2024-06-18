В Амурской области установят комплексы автоматической фотовидеофиксации

В Амурской области объявили конкурс на поиск поставщика комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает RosTender.info.

Государственное казенное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» принимает заявки на участие в тендере до 26 июня. На закупку комплексов планируется потратить 48 млн рублей из средств областного бюджета.

Данные системы предназначены для анализа, хранения, передачи информации в центры ее обработки, а также для определения скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса.