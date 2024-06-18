В Свердловской области построят систему водоснабжения за 159 млн

В поселке Нейво-Шайтанский построят систему водоснабжения на базе подземных источников, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» принимает заявки на участие в тендере до 26 июня. С победителем заключается контракт на сумму 159 млн рублей из средств бюджета муниципального образования город Алапаевск.

Согласно документации, объектами строительства являются: комплексная автоматическая станция водоподготовки КАСВ ТОРОС (в ее составе: блочно-модульное здание станции водоподготовки, а также резервуары чистой воды, хозяйственно-бытовых стоков и ливневых стоков); внутриплощадочные сети электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, связи, установка ДГУ; магистральный водопровод от участка размещения водопроводных сооружений до точки подключения в пос. Нейво-Шайтанский; благоустройство территории с устройством проездов к существующим и проектируемым сооружениям и организацией систем наружного видеонаблюдения и электроосвещения. Окончание выполнения работ запланировано на 30 сентября 2026 года.