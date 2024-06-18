В Югре повысили надежность электроснабжения объектов добычи и переработки нефти

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лунная». Питающий центр обеспечивает энергоресурсом объекты «Роснефти» и «Сибура». Стоимость мероприятий составила более 1,7 млн рублей.

Энергетики капитально отремонтировали коммутационные аппараты 35 и 110 кВ. На выключателях заменили 6 фарфоровых изоляторов массой 150 кг каждый, обновили дугогасительную камеру и 330 литров масла. После завершения технических мероприятий на подстанции 110 кВ «Лунная» провели высоковольтные испытания. Всего к выполнению работ на энергообъекте привлекались 12 человек производственного персонала и 4 единицы спецтехники, в том числе автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Центр питания 110 кВ «Лунная» обеспечивает электроэнергией Мамонтовское месторождение нефти и Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод. Реализованные «Россети Тюмень» работы позволили повысить надежность электроснабжения нефтяного промысла и одного из крупнейших предприятий по переработке углеводородов в ХМАО-Югре.