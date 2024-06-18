В аэропорту Толмачево приступили к работам по устройству новой магистральной рулежной дорожки

Продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина.

На данный момент в аэропорту началась укладка цементобетонного основания рулежной дорожки. Работы завершат до конца августа этого года. Кроме того, на объекте производится устройство водосточно-дренажной сети, линий связи и управления. Также ведутся демонтажные работы существующего периметрового ограждения и установка нового. На данный момент обновлено 10 км из 26,7 км. Параллельно будет выполнен комплекс работ по устройству асфальтобетонных обочин и установки систем светосигнального оборудования. На объекте работает 185 человек, задействовано 113 единиц техники. Важно отметить, что работы на объекте ведутся с опережением графика.

Напомним, что в 2022 году под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» были завершены два этапа модернизации аэропортового комплекса «Толмачёво»: новый перрон на 15 стояночных мест и площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, соединенные рулежной дорожкой.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина – один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший за Уралом транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. 2023 год стал рекордным для воздушной гавани по показателям пассажиропотока – более 9 млн пассажиров. После реконструкции аэродромной инфраструктуры и терминала пропуская способность аэропорта позволит обслуживать более 12 млн пассажиров в год.