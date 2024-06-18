Филиал ПАО "Россети" модернизировал системы плавки гололеда на главной питающей подстанции Карачаево-Черкессии

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию систем плавки гололеда на подстанции 330 кВ «Черкесск», которая обеспечивает электроснабжение столицы Карачаево-Черкесской Республики. Это единственный в регионе центр питания такого класса напряжения. Выполненные работы позволят повысить надежность отходящих от него линий электропередачи в предстоящий осенне-зимний период.

Стоимость проекта составила более 100 млн рублей. Новое оборудование предназначено для борьбы с гололедообразованием на трех ЛЭП 330 кВ («Зеленчукская ГАЭС – Черкесск», «Черкесск – Ильенко», «ГЭС-4 – Черкесск») и двух ЛЭП 110 кВ.

На подстанции установлены современные выпрямительные устройства плавки гололеда (ВУПГ). В отличие от ранее применявшихся установок они характеризуются малыми габаритами, позволяют оперативно регулировать ток, не допуская перегрева проводов и грозотросов. Также на объекте смонтированы микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, позволяющие программным и аппаратным способом задавать необходимые параметры плавки гололеда.

Технологические нарушения, вызванные гололедно-ветровыми нагрузками, представляют серьезную проблему для сетей всех классов напряжения. На юге около 80% объектов магистрального комплекса находятся в горной местности, где зимой скорость нарастания гололеда на проводах достигает 30 кг/час. Это может приводить к обрывам проводов и грозотросов, разрушению арматуры, изоляторов и опор ЛЭП. Для предотвращения нештатных ситуаций применяются специальные системы, которые создают токи большой величины для нагрева проводов и плавки льда.