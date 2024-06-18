Филиал ПАО "Россети" модернизировал системы плавки гололеда на главной питающей подстанции Карачаево-Черкессии

2 часа назад
148
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию систем плавки гололеда на подстанции 330 кВ «Черкесск», которая обеспечивает электроснабжение столицы Карачаево-Черкесской Республики. Это единственный в регионе центр питания такого класса напряжения. Выполненные работы позволят повысить надежность отходящих от него линий электропередачи в предстоящий осенне-зимний период.

Стоимость проекта составила более 100 млн рублей. Новое оборудование предназначено для борьбы с гололедообразованием на трех ЛЭП 330 кВ («Зеленчукская ГАЭС – Черкесск», «Черкесск – Ильенко», «ГЭС-4 – Черкесск») и двух ЛЭП 110 кВ.

На подстанции установлены современные выпрямительные устройства плавки гололеда (ВУПГ). В отличие от ранее применявшихся установок они характеризуются малыми габаритами, позволяют оперативно регулировать ток, не допуская перегрева проводов и грозотросов. Также на объекте смонтированы микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, позволяющие программным и аппаратным способом задавать необходимые параметры плавки гололеда.

Технологические нарушения, вызванные гололедно-ветровыми нагрузками, представляют серьезную проблему для сетей всех классов напряжения. На юге около 80% объектов магистрального комплекса находятся в горной местности, где зимой скорость нарастания гололеда на проводах достигает 30 кг/час. Это может приводить к обрывам проводов и грозотросов, разрушению арматуры, изоляторов и опор ЛЭП. Для предотвращения нештатных ситуаций применяются специальные системы, которые создают токи большой величины для нагрева проводов и плавки льда.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
"Россети Московский регион" провели реконструкцию более 10 км кабельно-воздушных ЛЭП в городском округе Чехов
44 минуты назад
«Россети Московский регион» продолжают модернизацию электросетевого комплекса в г.о. Чехов. В настоящее время ведется реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра 35 кВ «Елисеево» протяженностью более 3,5 км. В ходе работ планируется замена самонесущего изолированного провода на аналогичный, но большего в 1,2 раза сечения и порядка 60 опор, выработавших...
Энергетики Подмосковья отремонтировали более 38 км ЛЭП по программе повышения надежности электроснабжения потребителей
час назад
Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили ремонт 38,3 км линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В рамках произведенных работ энергетики заменили провод/кабель на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Ремонты, реконструкция и строительство электросетевого хозяйства проходят в ...
В Югре повысили надежность электроснабжения объектов добычи и переработки нефти
14 минут назад
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лунная». Питающий центр обеспечивает энергоресурсом объекты «Роснефти» и «Сибура». Стоимость мероприятий составила более 1,7 млн рублей. Энергетики капитально отремонтировали коммутационные аппараты 35 и 110 кВ. На выключателях з...
На площадку действующей Курской АЭС доставлена первая партия ядерного топлива для строящейся станции замещения
час назад
Первая тепловыделяющая сборка (ТВС) будет загружена в реактор первого энергоблока КуАЭС-2 уже в этом году, знаменуя тем самым физический пуск.  Доставка ядерного топлива - знаковое событие для сооружаемой атомной станции и важнейший этап подготовки к физическому пуску. Для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 доставлены три транспортных упаковочных комплекта с первыми шестью тепловыделяющими сбор...
Системный оператор к 1 августа представит Министерству энергетики Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
3 часа назад
К настоящему времени в рамках разработки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года специалистами Системного оператора выполнен тестовый расчет рациональной структуры генерирующих мощностей и представлен на совещании в Минэнерго. Генсхема как основополагающий документ новой введенной в 2023 году централизованной системы планирования перспективного развития отрасли буд...
Филиал ПАО "Россети" внедрил цифровые информационные комплексы на трех магистральных подстанциях Западной Сибири
3 часа назад
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил современные системы сбора и передачи информации (ССПИ) на узловых подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области – 500 кВ «Магистральная» и «Иртыш», 220 кВ «Полоцкая». Проект позволил повысить качество управления и информационную безопасность энергообъектов, от...
"Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения 3,4 тысяч жителей Лотошино
4 часа назад
Специалисты «Россети Московский регион» продолжают обновлять распределительные сети для повышения надежности электроснабжения жителей городского округа Лотошино. Так, вблизи деревни Боборыкино и села Микулино специалисты Лотошинского РЭС отремонтировали комплектную трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4, от которой электроэнергию получают порядка 670 жителей. В поселке Лотошино на...
Ростовские энергетики повышают надежность электроснабжения малых населенных пунктов
5 часов назад
«Россети Юг» повышают надежность электроснабжения потребителей в малых населенных пунктах Ростовской области. В 2024 году энергетики реконструируют распределительную сеть 0,4–10 кВ в хуторе Родники Кагальницкого района, в котором проживают около 460 человек. Специалисты полностью заменят на четырех линиях электропередачи (ЛЭП) почти 6 км неизолированного провода на долговечный...
"Газпром" повысил надежность энергоснабжения Москвы и Ленинградской области
5 часов назад
«Газпром» ввел в эксплуатацию обновленные генерирующие мощности в двух субъектах Российской Федерации — модернизированные турбоагрегат № 4 на ТЭЦ-23 в Москве и турбоагрегат № 1 на Киришской ГРЭС в Ленинградской области. В торжественных мероприятиях принял участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей М...
На Артемовской ТЭЦ заменена автоматизированная система управления турбоагрегатом
6 часов назад
В рамках подготовки к будущему отопительному сезону специалисты Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) провели масштабный объем работ по замене автоматизированной системы управления технологическими процессами на теплофикационном турбоагрегате №5. Новая система отечественного производства заменила выработавший свой ресурс программно-технич...
"Россети Новосибирск" повысили надежность электроснабжения Колывани
6 часов назад
В рамках масштабной инвестпрограммы «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжают реконструкцию электросетей для обеспечения качественного и надежного электроснабжения жителей региона. Недавно компания завершила строительство электросетей в районном центре Колывань. Этот поселок входит в активно развивающуюся Новосибирскую агломерацию. За последние годы здесь значительно в...
Энергетики Ленского энергорайона подводят промежуточные итоги кампании по капремонту сетей
7 часов назад
Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) проводят капитальный ремонт на линиях электропередачи в Ленском районе. В период с января по май текущего года специалисты Ленского энергорайона заменили 90 опор на девяти воздушных линиях электропередачи классом напряжения 0,4/6/10 кВ, произвели замену провода марки АС на СИП в объеме порядка 3 км...
"Россети Московский регион" обеспечили выдачу мощности ЖК "Мишино" в Химках
17 июн. 2024, 17:45:06
Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 630 кВт мощности ЖК «Мишино» в Химках. В рамках договора технологического присоединения специалисты северного филиала компании построили 4 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 200 метров, две трансформаторные подстанции – одну с двумя трансформаторами по 630 кВА и вторую с двумя трансформаторами по 160...
Энергоблок №2 Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации
17 июн. 2024, 17:00:09
Всего за время ремонта на блоке планируется осуществить около десятка разноплановых модернизационных работ.  17 июня 2024 года в 00:05 минут (мск) энергоблок №2 Балаковской АЭС в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), который продлится ориентировочно 30 суток.  Проведение план...
Надежным электроснабжением обеспечен теплоснабжающий объект многоэтажки в Балашихе
17 июн. 2024, 16:30:09
В Подмосковье полным ходом идет капитальный ремонт объектов электроснабжения. Во всех муниципалитетах региона под контролем министерства энергетики Московской области обновляются подстанции и линии электропередачи. Так, к примеру, в текущем месяце специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт в подстанции ТП-25, расположенной на проспект...
Энергетики "Россети Кубань" повысили надежность электроснабжения 35 тысяч потребителей Курганинского района
17 июн. 2024, 16:00:09
Специалисты Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» провели капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Темиргоевская – Воздвиженская» и «Родниковская – Кавказ» протяженностью порядка 27 км в Курганинском районе Краснодарского края. От стабильной работы энергообъектов зависит надежность электроснабжения более 35 ты...
"Россети" обновят оборудование подстанции, питающей потребителей в центре и на юге Воронежской области
17 июн. 2024, 14:30:08
Началась реконструкция подстанции 330 кВ «Лиски». Энергообъект участвует в выдаче мощности Нововоронежской АЭС, обеспечивает электроснабжение территорий с общим населением более 340 тыс. человек. Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра оснастит подстанцию современным элегазовым оборудованием, что позволит повысить надежность и безопасность ее работы. Стоимость проекта &ndas...
"Россети Московский регион" обеспечили мощностью многоуровневый паркинг больницы с родильным домом в Коммунарке
17 июн. 2024, 14:15:08
Специалисты «Россети Московский регион» выдали 500 кВт мощности многоуровневому паркингу больницы с родильным домом в поселке Коммунарка. Московский многопрофильный клинический центр является одним из крупнейших в столице - его общая площадь превышает 160 тыс. кв. метров. Для предоставления необходимой мощности энергетики построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/...
Директор Красноярского РДУ рассказал о мерах по усилению системной надежности энергетического комплекса Республики Тыва
17 июн. 2024, 13:45:08
На минувшей неделе в г. Кызыле состоялось заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Тыва, на котором были подведены итоги прохождения отопительного периода 2023 – 2024 гг. и рассмотрены вопросы подготовки региона к прохождению паводка и пожароопасного периода субъектами электроэнергетики Республики Тыва. В рамках заседания директор Филиала Систе...
"Россети Московский регион" обеспечили дополнительной мощностью автозаправочную станцию в Орехово-Зуевском городском округе
17 июн. 2024, 13:00:00
«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью в объеме около 170 кВт автозаправочную станцию «Татнефть-АЗС-Запад» в Орехово-Зуевском городском округе, на 83-м километре трассы М-7. Для выдачи необходимой мощности специалисты Восточных электрических сетей построили кабельно-воздушную линию 6 кВ протяженностью 120 метров. Из них – 100 м кабельной ли...