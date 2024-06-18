Филиал ПАО "Россети" внедрил цифровые информационные комплексы на трех магистральных подстанциях Западной Сибири

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил современные системы сбора и передачи информации (ССПИ) на узловых подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области – 500 кВ «Магистральная» и «Иртыш», 220 кВ «Полоцкая». Проект позволил повысить качество управления и информационную безопасность энергообъектов, от которых запитаны потребители в Сургуте, Нефтеюганске, Тобольске и близлежащих районах. Стоимость работ составила 248 млн рублей.

Взамен устаревших устройств телемеханики энергетики установили программно-технические комплексы отечественного производства с расширенным функционалом. Новые системы позволяют выполнять удаленный мониторинг работы объектов – служебная информация оперативно направляется в центр управления сетями и региональное диспетчерское управление.

При этом объем данных существенно вырос, что дает больше возможностей для точного прогнозирования режимной обстановки, мгновенного анализа действий защит и противоаварийной автоматики. В конечном итоге благодаря реализации новых комплексов сократится время на поиск и устранение последствий технологических нарушений, вырастет надежность электроснабжения потребителей.

До конца 2024 года энергетики МЭС Урала оснастят ССПИ еще 12 магистральных подстанций 220-500 кВ. Среди них крупные питающие центры Челябинской, Свердловской, Кировской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.