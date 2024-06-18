"Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения 3,4 тысяч жителей Лотошино

Специалисты «Россети Московский регион» продолжают обновлять распределительные сети для повышения надежности электроснабжения жителей городского округа Лотошино.

Так, вблизи деревни Боборыкино и села Микулино специалисты Лотошинского РЭС отремонтировали комплектную трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4, от которой электроэнергию получают порядка 670 жителей. В поселке Лотошино на улице Центральная в существующей трансформаторной подстанции заменен трансформатор на более мощный - 630 кВА, что обеспечило надежное электроснабжение более 2350 жителей и запитанного от ТП детского сада.

Вблизи деревень Канищево и Афанасово, где проживает 370 жителей, энергетики заменили 1 км алюминиевого провода на современный и долговечный – самонесущий изолированный провод (СИП).

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание комплексу мероприятий, которые направлены на своевременное техническое обновление электросетевого комплекса, что позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.