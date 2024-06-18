«Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения 5 тысяч жителей Дмитровского городского округа

Специалисты Дмитровского района электрических сетей (РЭС) северного филиала компании «Россети Московский регион» в деревне Шуколово заменили трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 160 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 250 кВА, а в деревне Овсянниково - трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 400 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 630 кВА.

Ранее новые трансформаторные подстанции были установлены в Новосиньково, Рогачево, Яхроме, Деденево и в других населенных пунктах. Работы проведены в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Дмитровского г.о.

До конца 2024 года энергетики установят еще 25 трансформаторных подстанций различного класса напряжения в населенных пунктах городского округа. Новое энергооборудование обеспечит надежность электроснабжения более 5 тысяч жителей.