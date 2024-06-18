"Россети Московский регион" провели реконструкцию более 10 км кабельно-воздушных ЛЭП в городском округе Чехов

«Россети Московский регион» продолжают модернизацию электросетевого комплекса в г.о. Чехов.

В настоящее время ведется реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра 35 кВ «Елисеево» протяженностью более 3,5 км. В ходе работ планируется замена самонесущего изолированного провода на аналогичный, но большего в 1,2 раза сечения и порядка 60 опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

Работы планируется завершить до конца июня. В результате надежность и качество электроснабжения будет улучшено у более 1,5 тысяч потребителей, проживающих в населенных пунктах: Ивачково, Детково, Шарапово, Любучаны, Троицкое г.о. Чехов.

В текущем году в рамках реализации Программы надежности для разгрузки существующей сети энергетиками «Россети Московский регион» уже произведена реконструкция более 10 км кабельно-воздушных линий 6/10 кВ, отходящих от питающих центров 35/110 кВ «Лаговская», «Елисеево», «Венюково». Также выполнена реконструкция 80 комплектных трансформаторных подстанций с увеличением установленной мощности и установлено более 20 трансформаторов, в том числе - с заменой выносных разъединителей и опорных изоляторов.