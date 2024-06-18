В МЭИ разработали акустический экран для снижения шума от электростанций

Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали акустический экран с надстройкой в виде антидифрактора, который имеет повышенную акустическую эффективность.

Разработка обладает более высокими показателями акустической эффективности по сравнению с существующими аналогами за счет повышения дифракции с помощью специального расположения антидифрактора относительно кромки экрана и выбора места его расположения по отношению к источнику шума.

«Изобретение наших ученых обеспечивает более высокое качество защиты окружающей среды от шумового загрязнения, источником которого являются объекты энергетики. Внедрение акустических экранов нового типа способно обеспечить не только выполнение требований к уровню шума, но и дополнительный комфорт жителей домов, расположенных рядом с электростанцией, благодаря более высокой акустической эффективности защитных панелей», - рассказал о разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Акустический экран позволяет дополнительно снижать шум на 3-4 дБА, а при соответствующем расположении экрана по отношению к расчетной точке и источнику шума - до 10-15 дБА. Также имеет место значительная экономия средств, затрачиваемых на производство экрана, за счет уменьшения его высоты при достижении требуемого снижения шума.

Разработка реализована на кафедре тепловых электрических станций НИУ «МЭИ» под руководством профессора кафедры тепловых электрических станций, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники Владимира Тупова в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего».

Антидифрактор - звукопоглощающее устройство с ребром сложного профиля свободного ребра шумозащитного экрана (ухудшающее прохождение дифрагированного звука).​