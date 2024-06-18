В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли Республики Алтай

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай Андреем Турчаком, в рамках которой обсудили планы развития строительной отрасли региона, коммунальной и социально значимой инфраструктуры, жилищное строительство, благоустройство территорий. Также рассмотрели вопросы формирования обеспечивающей инфраструктуры для туристической отрасли.

По данным Росстата за пять месяцев этого года в регионе введено 119,3 тыс. кв. метров жилья, что на 31% больше чем за аналогичный период прошлого года. Было отмечено, что из этого числа 105,8 тыс. кв. метров относятся к индивидуальному жилищному строительству.

«В регионе активно ведется реализация федеральных проектов, которые входят в национальный проект «Жилье и городская среда». Благоустраиваются общественные и дворовые территории, строятся объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Все это делается для благополучия и комфорта жизни людей, которые живут и работают в республике. Для повышения качества жизни и развития туристического потенциала еще есть очень много возможностей», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В рамках программы «Стимул» в Республике Алтай ведутся строительно-монтажные работы на котельной в с. Майма.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству на 13 из 19 запланированных на этот год территориях.

За счет средств «Инфраструктурного меню» в регионе к реализации запланировано техническое присоединение в рамках строительства к электросетям рекреационно – оздоровительного комплекса и гостиничного комплекса, а также повышение надёжности системы теплоснабжения г. Горно-Алтайска в зоне действия угольной котельной.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин поздравил Андрея Турчака с назначением на новую должность и пожелал успехов на благо развития региона и его жителей.