Александр Бречалов и Игорь Маковский подписали Соглашение о сотрудничестве по созданию регионального ситуационно-аналитического центра в Удмуртии

19 июня 2024 года Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали Соглашение о сотрудничестве при формировании информационно-аналитической инфраструктуры визуализации, мониторинга и анализа данных региона.

Мероприятие прошло на стенде Республики Удмуртия на самой масштабной Международной выставке «Россия», где представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации.

Создаваемый региональный ситуационно-аналитический центр позволит получать своевременную, точную и достоверную информацию, а также обрабатывать большие массивы данных по всем социально-экономическим активностям региона. На основе полученных сведений будут приниматься решения по эффективному распределению ресурсов в интересах жителей Удмуртии.

«Предлагаемые ПАО «Россети Центр» информационные инструменты работы с большими массивами данных не только отражают «в моменте» наличие ресурсов у потребителей, но и позволяют прогнозировать возникновение нештатных событий, а значит заблаговременно принимать меры. Безусловно, это положительно скажется на качестве предоставления ресурсов населению Удмуртии», – подчеркнул Александр Бречалов.