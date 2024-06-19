Дочернее подразделение компании LS Cable подписывает коммерческое соглашение для реализации проекта по расширению использования сверхпроводящих кабелей во Вьетнаме

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Несмотря на свой статус лидера в области производства и потребления кабельной продукции в Юго-Восточной Азии, Индонезия, четвёртая по численности населения страна в мире, начинает отставать от своих региональных конкурентов. Это особенно заметно, если учесть, что по численности населения она уступает только Индии, Китаю и США. Согласно прогнозам, на протяжении периода с 2024 по 2028 год, рост потр...