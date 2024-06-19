Энергетики реконструировали почти 9 километров распределительных сетей в Тюменском районе

С начала июня специалисты «Россети Тюмень» выполнили реконструкцию 8,8 тыс. метров линий электропередачи в 6 муниципальных образованиях Тюменского района. Комплексная модернизация энергообъектов направлена на повышение надежности электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе области. С 17 по 23 июня энергетики продолжат работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском МО.

На прошлой неделе «Россети Тюмень» полностью завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ в Кулаковском муниципальном образовании. На участке протяженностью 570 метров установили новые опоры и обновили изоляторы, устаревший неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный (СИП), который обладает повышенной износостойкостью.

«К отопительному сезону энергетики намерены полностью обновить 137 объектов в Тюменском районе. Важно, что при формировании плана учитывались, прежде всего, обращения жителей района. Именно диалог администрации и населения с ресурсоснабжающими организациями позволяет гибко реагировать на возникающие вопросы. Если будет такая потребность, мы готовы предоставлять площадки в муниципалитетах для обсуждения этой масштабной работы. Ведь в конечном итоге оценивать эффект преобразований будут жители населенных пунктов», – отметил первый заместитель главы Тюменского района Артем Чертов.

Суммарно с начала реконструкции распределительных сетей в Тюменском районе выполнена замена более 8 километров неизолированного провода на СИП с увеличенным сечением, который позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35% до 90%. Для подвеса нового провода вместо 37 деревянных опор установлены железобетонные.

Для выполнения технических мероприятий привлечены 79 специалистов более 26 единиц техники. Для безопасности энергетиков при выполнении работ в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Для удобства потребителей энергокомпания обеспечивает регулярное обновление информации в социальных сетях. Также жители могу получить дополнительную консультацию по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.