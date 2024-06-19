КУЗОЦМ развивает испытательный аналитический центр

КУЗОЦМ продолжает техническое переоснащение участка механических испытаний производственной лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии ИАЦ (испытательного аналитического центра).

Для производственной лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии ИАЦ приобретена и установлена современная универсальная испытательная машина для проведения испытаний на растяжение (определение механических характеристик проволоки круглого, прямоугольного и профильного сечения размерами от 0,8 мм до 6,0 мм). За четыре месяца опытно-промышленной эксплуатации на разрывной машине выполнено 3 046 испытаний. В настоящее время разрывная машина введена в промышленную эксплуатацию. Весь персонал производственной лаборатории имеет навыки проведения испытаний.

Оснащение лаборатории современным испытательным оборудованием исключает риск выдачи недостоверных результатов испытаний, повышает точность измерений, существенно сокращает сроки выдачи результатов испытаний ввиду уменьшения подготовительных работ и исключения ряда ручных операций. Также снижается время простоя оборудования из-за вынужденных остановок на ремонт.

ИАЦ КУЗОЦМ является важным элементом производственно-технологической системы предприятия. ИАЦ включает в себя: производственную лабораторию по контролю химического состава, производственную лабораторию по контролю физико-механических свойств и металлографии, и лабораторию метрологии. ИАЦ обладает современным испытательным, измерительным оборудованием и квалифицированным персоналом, что позволяет осуществлять широкий спектр аналитических работ с целью контроля качества выпускаемой КУЗОЦМ продукции, поступающего сырья и материалов.