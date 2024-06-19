Когда производство фальсификата становится постоянной бизнес-моделью — это видно сразу. Как проводится проверка EL-комитета

3 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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В конце мая RusCable.Ru удалось побывать на процедуре отбора кабельной продукции, которую проводил EL-комитет НОПСМ. Буквально в нескольких километрах от редакции RusCable.Ru состоялась очередная закупка EL-комитета и мы решили своими глазами посмотреть на то, как устроена системная работа по борьбе с кабельным фальсификатом. Однако история получилась больше и интереснее, чем просто "отбор образцов". Дмитрий Зорин рассказал о своей работе, о результатах, которых удалось достичь, о планах, проблемах и сложностях борьбы с фальсификатом. 

Простая история с поездкой на склад стала больше похожа на приключение расследование с полным погружением в самые нижние части кабельного рынка. Это не история про красивый завод, новое оборудование, передовую продукцию или классный компаунд, это история про людей, их принципы ведения бизнеса и, возможно, про теневые холдинги кабельного рынка.

В разделе "интервью" мы опубликовали большой разговор с Дмитрием Зориным с фотографиями и комментариями, сделанными во время очередной закупки кабеля EL-комитетом. 

Приглашаем к прочтению и обсуждению материала:

Борьба с кабельным фальсификатом продолжается. Недобросовестных строителей может захлестнуть волна потребительского экстремизма
 

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