Под кураторством специалистов Нижнекамских электрических сетей в Тукаевском районе РТ производятся работы по выносу высоковольтной воздушной линии

4 часа назад
186
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
АО Сетевая компания
Авторы и источники / Правообладателям

Демонтаж и установка новых опор ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево выполняются в рамках возведения крупнейшего логистического комплекса им. Дэн Сяопина. Планируется, что после завершения строительства он будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай.

Введенная в работу в 2016 году ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево находится на балансовой и в эксплуатационной ответственности филиала АО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. Инженерная коммуникация обеспечивает переток мощностей от ПС 500 кВ Щёлоков в развивающийся Нижнекамский энергорайон.

Вновь строящийся участок выноса ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево составляет 1,6 км. Для трассы воздушной линии были выполнены сборка 5 металлических опор (более 60 тонн) и установка 20 сборных железобетонных фундаментов (более 100 тонн). Кроме того, для раскатки силовых проводов и грозозащитного троса была подготовлена трасса ВЛ 220 кВ.

Несмотря на небольшую протяженность строительство ведется в стесненных условиях пересечения с железной дорогой и потребительскими воздушными линиями сторонних организаций (6-10 кВ). Как рассказал директор НкЭС Алмаз Галимов, с целью безопасного выполнения строительно-монтажных работ на период реконструкции были реализованы ряд организационных и технических мероприятий, в частности согласовано окно «технологической тишины» железнодорожных путей.

Также, сотрудниками филиала были подготовлены временные схемы электроснабжения с применением технологии проведения работ под напряжением и сервисной перемычки ВЛ 6-10 кВ. «Байпас» помог выполнить визирование и монтаж проводов строящегося участка ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево над пересекающими ВЛ 6-10 кВ. Это позволило сократить потери производства на стороне промышленных энергопотребителей.

Исполнителем выступила подрядная организация ООО «СреднеВолжскЭлектроСетьСтрой», выполнившая все электромонтажные работы с соблюдением всех нормативных требований в кратчайшие сроки.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью крупный жилой микрорайон в Новой Москве
3 часа назад
Для электроснабжения ЖК «Остафьево», на территории которого планируется строительство 42 кирпично-монолитных домов, энергетики компании «Россети Московский регион» смонтировали распределительный пункт 10 кВ, проложили около 10 км кабельных линий электропередачи. Максимальная мощность присоединения составила 9,5 МВт. Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ &la...
Зарядную станцию для электромобилей установили в Красногорске
5 часов назад
Министерство энергетики Московской области реализует проект по развитию электрозарядной инфрастурктуры. В рамках проекта специалисты «Мособлэнерго» становили зарядную станцию для электромобилей в Красногорске на ул. Карбышева. ЭЗС расположена около дома № 23, корпус 1. Мощность станции составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой...
На Волжской ГЭС приступили к модернизации гидроагрегата №16
6 часов назад
На Волжской ГЭС начались работы по замене генератора на гидроагрегате со станционным номером 16. Обновление оборудования проводится в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро. Генератор гидроагрегата № 16 эксплуатируется с 1959 года и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. Новый гидрогенератор, изготовленный российской компанией «Силовы...
«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей Волоколамского городского округа
7 часов назад
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Волоколамского городского округа продолжает выполнять комплекс технических мероприятий, цель которых – повышение надежности электроснабжения потребителей. Так, вблизи деревень: Рысиха, Высочково, Щекотово, Федцово, а также в садоводческих объединениях «Энтузиаст» и...
Филиал ПАО «Россети» усилит ветровую защиту ЛЭП в Мурманской области
7 часов назад
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к замене гасителей вибрации на 11 линиях электропередачи 330 кВ в Мурманской области. Энергообъекты играют системообразующую роль, от их работы зависит надежность электроснабжения более 600 тыс. жителей региона, промышленных и инфраструктурных предприятий. Выполненные мероприятия позволят снизить риск повреждения проводов пр...
«Россети Кубань» завершили ремонт крупной подстанции в Усть-Лабинском районе
8 часов назад
Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт оборудования подстанции 35 кВ «Воронежская». Энергетики повысили надежность энергообъекта, который является единственным источником электроснабжения потребителей одноименной станицы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Для подготовки энергообъекта к предстоящему осенне-зимн...
«Россети Волга» открыла «быструю» электрозарядную станцию в Саратовской области
9 часов назад
Новая электрозарядная станция (ЭЗС) установлена в Саратовской области (г. Балаково, ул. Чапаева, 114) в рамках развития зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга». Место установки ЭЗС расположено вблизи Спортивного комплекса «Альбатрос», в районе с развитой дорожной сетью. Кроме того, имеется выезд на федеральную трассу Р-228 (Сызрань-Саратов-Волг...
У ЛОЭСК сменился гендиректор и собственники
10 часов назад
У АО «ЛОЭСК» (Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области) cменилось руководство и владельцы. Его собираются покупать «Россети Ленэнерго». Как сообщает компания на своем сайте, еще 13 июня совет директоров избрал генеральным директором Андрея Сизова. Он уже занимал эту должность в 2020–2022 годах, потом возглавил совет директоров, а руководили пре...
Энергетики реконструировали почти 9 километров распределительных сетей в Тюменском районе
9 часов назад
С начала июня специалисты «Россети Тюмень» выполнили реконструкцию 8,8 тыс. метров линий электропередачи в 6 муниципальных образованиях Тюменского района. Комплексная модернизация энергообъектов направлена на повышение надежности электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе области. С 17 по 23 июня энергетики продолжат работы н...
Ульяновские энергетики заменили грозозащитный трос
10 часов назад
Cпециалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ). В ночь на 18 июня проводились плановые работы по замене грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат в пролете опор № 4-5. Время работ было выбрано не слу...
Более 12 млн рублей «Россети Новосибирск» направили на ремонт высоковольтных подстанций на юге региона
12 часов назад
С наступлением летнего периода ремонтная программа «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») вступила в самую активную фазу. Для повышения надежности электроснабжения и подготовки электросетей к предстоящей зиме новосибирские энергетики проводят регламентное обслуживание и ремонт линий электропередачи и подстанционного оборудования. За последние 2 месяца на юге Новосибирской обла...
«Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения 5 тысяч жителей Дмитровского городского округа
18 июн. 2024, 17:30:14
Специалисты Дмитровского района электрических сетей (РЭС) северного филиала компании «Россети Московский регион» в деревне Шуколово заменили трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 160 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 250 кВА, а в деревне Овсянниково - трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором 400 кВА на комплектную тран...
«Россети Московский регион» провели реконструкцию более 10 км кабельно-воздушных ЛЭП в городском округе Чехов
18 июн. 2024, 15:45:17
«Россети Московский регион» продолжают модернизацию электросетевого комплекса в г.о. Чехов. В настоящее время ведется реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра 35 кВ «Елисеево» протяженностью более 3,5 км. В ходе работ планируется замена самонесущего изолированного провода на аналогичный, но большего в 1,2 раза сечения и порядка 60 опор, выработавших...
Энергетики Подмосковья отремонтировали более 38 км ЛЭП по программе повышения надежности электроснабжения потребителей
18 июн. 2024, 15:15:11
Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили ремонт 38,3 км линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В рамках произведенных работ энергетики заменили провод/кабель на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Ремонты, реконструкция и строительство электросетевого хозяйства проходят в ...
В Югре повысили надежность электроснабжения объектов добычи и переработки нефти
18 июн. 2024, 16:15:11
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лунная». Питающий центр обеспечивает энергоресурсом объекты «Роснефти» и «Сибура». Стоимость мероприятий составила более 1,7 млн рублей. Энергетики капитально отремонтировали коммутационные аппараты 35 и 110 кВ. На выключателях з...
На площадку действующей Курской АЭС доставлена первая партия ядерного топлива для строящейся станции замещения
18 июн. 2024, 14:45:11
Первая тепловыделяющая сборка (ТВС) будет загружена в реактор первого энергоблока КуАЭС-2 уже в этом году, знаменуя тем самым физический пуск.  Доставка ядерного топлива - знаковое событие для сооружаемой атомной станции и важнейший этап подготовки к физическому пуску. Для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 доставлены три транспортных упаковочных комплекта с первыми шестью тепловыделяющими сбор...
Филиал ПАО «Россети» модернизировал системы плавки гололеда на главной питающей подстанции Карачаево-Черкессии
18 июн. 2024, 14:14:38
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию систем плавки гололеда на подстанции 330 кВ «Черкесск», которая обеспечивает электроснабжение столицы Карачаево-Черкесской Республики. Это единственный в регионе центр питания такого класса напряжения. Выполненные работы позволят повысить надежность отходящих от него линий электропередачи в предстоящий осенне-зимний...
Системный оператор к 1 августа представит Министерству энергетики Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
18 июн. 2024, 13:15:19
К настоящему времени в рамках разработки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года специалистами Системного оператора выполнен тестовый расчет рациональной структуры генерирующих мощностей и представлен на совещании в Минэнерго. Генсхема как основополагающий документ новой введенной в 2023 году централизованной системы планирования перспективного развития отрасли буд...
Филиал ПАО «Россети» внедрил цифровые информационные комплексы на трех магистральных подстанциях Западной Сибири
18 июн. 2024, 12:45:19
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил современные системы сбора и передачи информации (ССПИ) на узловых подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области – 500 кВ «Магистральная» и «Иртыш», 220 кВ «Полоцкая». Проект позволил повысить качество управления и информационную безопасность энергообъектов, от...
«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 3,4 тысяч жителей Лотошино
18 июн. 2024, 11:44:30
Специалисты «Россети Московский регион» продолжают обновлять распределительные сети для повышения надежности электроснабжения жителей городского округа Лотошино. Так, вблизи деревни Боборыкино и села Микулино специалисты Лотошинского РЭС отремонтировали комплектную трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4, от которой электроэнергию получают порядка 670 жителей. В поселке Лотошино на...