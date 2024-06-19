Под кураторством специалистов Нижнекамских электрических сетей в Тукаевском районе РТ производятся работы по выносу высоковольтной воздушной линии

Демонтаж и установка новых опор ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево выполняются в рамках возведения крупнейшего логистического комплекса им. Дэн Сяопина. Планируется, что после завершения строительства он будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай.

Введенная в работу в 2016 году ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево находится на балансовой и в эксплуатационной ответственности филиала АО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. Инженерная коммуникация обеспечивает переток мощностей от ПС 500 кВ Щёлоков в развивающийся Нижнекамский энергорайон.

Вновь строящийся участок выноса ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево составляет 1,6 км. Для трассы воздушной линии были выполнены сборка 5 металлических опор (более 60 тонн) и установка 20 сборных железобетонных фундаментов (более 100 тонн). Кроме того, для раскатки силовых проводов и грозозащитного троса была подготовлена трасса ВЛ 220 кВ.

Несмотря на небольшую протяженность строительство ведется в стесненных условиях пересечения с железной дорогой и потребительскими воздушными линиями сторонних организаций (6-10 кВ). Как рассказал директор НкЭС Алмаз Галимов, с целью безопасного выполнения строительно-монтажных работ на период реконструкции были реализованы ряд организационных и технических мероприятий, в частности согласовано окно «технологической тишины» железнодорожных путей.

Также, сотрудниками филиала были подготовлены временные схемы электроснабжения с применением технологии проведения работ под напряжением и сервисной перемычки ВЛ 6-10 кВ. «Байпас» помог выполнить визирование и монтаж проводов строящегося участка ВЛ 220 кВ Щёлоков – Бегишево над пересекающими ВЛ 6-10 кВ. Это позволило сократить потери производства на стороне промышленных энергопотребителей.

Исполнителем выступила подрядная организация ООО «СреднеВолжскЭлектроСетьСтрой», выполнившая все электромонтажные работы с соблюдением всех нормативных требований в кратчайшие сроки.