РЖД построит в Новосибирске новый мост через Обь

По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги, проектирование начнётся уже в этом году, а строительство – в 2025.

В Новосибирске может появиться ещё один железнодорожный мост через Обь. Об этом в рамках Сибирского транспортного форума заявил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай в среду, 19 июня.

Он отметил, что в 2024 году планируется приступить к проектированию мостового перехода, а в 2025 – приступить к его строительству. Возведение переправы планируется на участке между станциями Новосибирск-Главный и Новосибирск-Западный.

"Это позволит нам снять многие вопросы, в том числе в отношении пропуска транзитных контейнерных поездов", — подчеркнул Грицай.

По его оценке за последние три года транзит через ЗСЖД увеличился в 2,4 раза. В основном поезда идут на Восток.